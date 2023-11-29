КНДР отправила в РФ масштабную партию оружия — Reuters

Американская разведка установила, что русские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.
КНДР отправила России около 2000 контейнеров с оружием
Отмечается, что в последние месяцы появились очевидные признаки того, что этот регион "оживился". Впервые с 2018 здесь пришвартованы корабли, а спутниковые снимки указывают на всплеск торговли как из порта, так и железнодорожной линией в Россию.
Эксперт по экономике Северной Кореи в Южнокорейском университете Чон Инли сообщил, что после начала сотрудничества КНДР с РФ на фоне войны в Украине Россия может направить больше туристов в Северную Корею.
Военные поставки в РФ
По данным американских и южнокорейских чиновников, а также отчетов западных исследователей со ссылкой на спутниковые снимки, с августа порт Расона посещали российские корабли, связанные с военной логистической системой.
Эти корабли подозреваются в военных поставках из Северной Кореи в Россию. Из порта Расон Северная Корея отправила в Россию около 2000 контейнеров, предположительно перевозящих артиллерийские снаряды и, возможно, ракеты малой дальности.
С конца 2022 активность была замечена вокруг станции Туманган в Расоне, которая имеет железнодорожное сообщение с Россией. Еще больше вагонов было замечено после того, как министр обороны России Сергей Шойгу посетил Пхеньян в июле.
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