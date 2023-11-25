КНДР получила со "спутника-шпиона" фото военных баз США в Южной Корее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями, сделанными новым "спутником-шпионом" КНДР. На них изображены "основные районы", включая столицу Южной Кореи Сеул и города, где расположены американские военные базы.

Ким Чен Ын получил со "спутника-шпиона" фото военных баз США

Ким рассмотрел фотографии Сеула и других городов – Мокпо, Кунсан, Пхентхек и Осан, где расположены американские и южнокорейские военные базы. Фотографии были сделаны в момент пролета спутника над полуостровом в пятницу утром.

Ким ознакомился с этими фотографиями, а также снимками некоторых районов Северной Кореи во время посещения в пятницу центра управления Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне.

Сегодня Ким снова посетил центр управления, чтобы изучить сделанные утром дополнительные фотографии разных районов Южной Кореи: Чинхэ, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тэгу и Каннин.

На одной из фотографий был изображен американский авианосец Carl Vinson, прибывший во вторник в порт южнокорейского города Пусан. В ходе визита Ким также осмотрел фотографии военно-морской базы Перл-Харбор и базы ВВС Хикам, сделанные спутником во время его пролета над Гавайями.

КНДР вывел на орбиту спутник-шпион

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже 16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со "спутником-шпионом" на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска спутника-шпиона.