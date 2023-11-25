КНДР отримала зі "супутника-шпигуна" фото військових баз США в Південній Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин ознайомився з фотографіями, зробленими новим "супутником-шпигуном" КНДР. На них зображені "основні райони", включно зі столицею Південної Кореї Сеулом і містами, де розташовані американські військові бази.

Кім Чен Ин отримав зі "супутника-шпигуна" фото військових баз США

Кім розглянув фотографії Сеула та інших міст - Мокпо, Кунсан, Пхентхек і Осан, де розташовані американські та південнокорейські військові бази. Фотографії були зроблені в момент прольоту супутника над півостровом у п'ятницю вранці.

Кім ознайомився з цими фотографіями, а також зі знімками деяких районів Північної Кореї під час відвідування в п'ятницю центру управління Національного управління аерокосмічних технологій (NATA) у Пхеньяні.

Сьогодні Кім знову відвідав центр управління, щоб вивчити зроблені вранці додаткові фотографії різних районів Південної Кореї: Чінхе, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тегу і Каннин.

На одній з фотографій був зображений американський авіаносець Carl Vinson, який у вівторок прибув у порт південнокорейського міста Пусан. Під час візиту Кім також оглянув фотографії військово-морської бази Перл-Харбор і бази ВПС Хікам, зроблені супутником під час його прольоту над Гаваями.

КНДР вивів на орбіту супутник-шпигун

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що"супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети зі "супутником-шпигуном" на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску "супутника-шпигуна".