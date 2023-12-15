Во времена Трампа из Белого дома исчезла секретная папка о РФ — CNN

В конце президентства Дональда Трампа из Белого дома исчезла папка с секретной информацией о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. С тех пор спецслужбы пытаются ее найти.

Исчезновение секретной папки о РФ из Белого дома

В расследовании издания CNN отмечается, что папка толщиной 25 см содержала необработанные разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО по методам и источникам российских агентов, которые давали причину разведке считать, что президент России Владимир Путин пытался помочь Трампу победить на выборах 2016 года.

CNN пишет, что эти данные были настолько секретными, что законодатели могли пересматривать их только в штаб-квартире ЦРУ.

Секретную папку в последний раз видели в Белом доме во время последних дней пребывания Трампа в должности. Перед этим он приказал привезти ее туда, чтобы рассекретить ряд документов.

В Белом доме было создано несколько копий папки с планами распространить их по Вашингтону среди республиканцев в Конгрессе и правых журналистов.

Однако разосланные копии лихорадочно изъяли по указанию юристов Белого дома.

Кто может иметь секретную папку о России

В США так и не обнародовали рассекреченные данные, невзирая на приказ Трампа, а папка с оригиналами исчезла.

CNN отмечает, что папку может иметь тогдашний руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз. Так считает его помощница Кэссиди Хатчинсон, которая сказала об этом во время показаний в Конгрессе США.

Она сказала, что папка хранилась в сейфе Медоуза и что она видела, как он ушел с ней из Белого дома. Однако адвокат Медоуза это отрицает.

Также папку не нашли во время обысков в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Майами), где был обнаружен ряд других секретных документов, которые Трамп забрал из Белого дома.