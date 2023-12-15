За часів Трампа з Білого дому зникла секретна папка про РФ — CNN

Наприкінці президенства Дональда Трампа з Білого дому зникла папка з секретною інформацією про втручання Росії у вибори США 2016 року. З того часу спецслужби намагаються її відшукати.

Зникнення секретної папки про РФ з Білого дому

У розслідуванні видання CNN зазначається, що папка товщиною 25 см містила необроблені розвіддані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО щодо методів та джерел російських агентів, які давали причини розвідці вважати, що президент Росії Володимир Путін намагався допомогти Трампу перемогти на виборах 2016 року.

CNN пише, що ці дані були настільки секретними, що законодавці могли їх переглядати лише в штаб-квартирі ЦРУ.

Секретну папку востаннє бачили в Білому домі під час останніх днів перебування Трампа на посаді. Перед цим він наказав привезти її туди, аби розсекретити низку документів.

У Білому домі створили кілька копій папки з планами розповсюдити їх по Вашингтону серед республіканців у Конгресі та правих журналістів.

Проте розіслані копії гарячково вилучили за вказівкою юристів Білого дому.

Хто може мати секретну папку про Росію

У США так і не оприлюднили розсекречені дані, незважаючи на наказ Трампа, а папка з оригіналами зникла.

CNN зазначає, що папку може мати тодішній керівник апарату Білого дому Марк Медоуз. Так вважає його помічниця Кессіді Хатчінсон, яка сказала про це під час свідчень у Конгресі США.

Вона сказала, що папка зберігалася в сейфі Медоуза і що вона бачила, як він пішов із нею із Білого дому. Проте адвокат Медоуза це заперечує.

Також папку не знайшли під час обшуків у резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» у Палм-Біч (Маямі), де було виявлено низку інших секретних документів, які Трамп забрав з Білого дому.