На США очікують страшні наслідки у разі відмови у подальшій допомозі Україні — WP

Якщо Вашингтон не погодить фінансування подальшої військової допомоги Україні, злочинна армія РФ продовжить вбивати цивільних українців, руйнувати міста та згодом поширить збройну агресію на інші країни.

Що відомо про наслідки у разі перемоги Росії в Україні для США

Журналісти видання зазначають, що два останні роки після початку розв’язаної Кремлем масштабної війни в Україні продемонстрували виключне бажання російських військових злочинців без меж вбивати, катувати та знущатись над українцями.

У разі припинення військової допомоги Україні з боку США на Вашингтон, як зазначають автори матеріалу, очікуватимуть жахливі наслідки перемоги окупаційної російської армії в Україні, які будуть давати знати себе протягом щонайменше кількох поколінь.

За словами представника волонтерської організації Spirit America Джима Хейка, який бачив злочини армії РФ в Україні на власні очі, під час його візиту на позиції українських військових в Донецьку у 2015 році, через рік після початку розв’язаної Кремлем гібридної війни на Донбасі, він розмовляв із з командиром української армії Олександром Гроздьковим, який виявив тіла більше 600 вбитих злочинцями армії РФ українських військових.

У 2016 році Хейк також відвідував одну з передових позицій ЗСУ на Донбасі (в зоні села Чермалик), і знову на очі впевнився, - росіяни знищують українців. Тоді ворожа артилерія вбила двох бійців ЗСУ.

У матеріалі видання зазначається, що внаслідок бойових дій на Донбасі у період з 2014 по по 2021 рік загинуло більше 14 тис осіб.

Хейк зазначає, що це відбувалось на тлі публічних обіцянок Кремля дотримуватись домовленностей щодо припинення вогню.

Однак російська сторона, за його словами, ніколи не дотримувалась подібних домовленностей.

Після початку повномасштабної Хейк побував в Бучі і дізнався інші жахи. Один з українців показав болюче відео на зруйнованій обстрілами РФ кухні.

Там його діти гралися, жили "мирним життя", поки Росія не стала непроханим гостем у Бучі.

Я провів день з українським медиком, який попросив нас не надавати машини швидкої допомоги з червоними хрестами, бо ці позначки зроблять їх ще більшою мішенню, - розповідає волонтер. Поширити

Волонтер спілкувався з юними українцями, школярами, село яких пережило окупацію РФ. Їхній заклад освіти росіяни використовували, щоб проводити допити.

Студенти розповіли мені, як снайпери цілилися в них, коли вони виходили з дому. Молоді і старі, військові і цивільні, українці знають, що Путін не зупиниться, поки не зазнає поразки, - підкреслив Хейк. Поширити

За словами волонтера, Spirit America має чималий досвід боротьби та допомоги країнам, які відстоюють демократію. "Ми бачимо відбитки пальців Росії у найгірших подіях, що відбуваються у світі", - заявив він, згадавши про Ірак та Сирію.

Наразі Росія майже "всюди": підтримує ХАМАС в діях проти Ізраїлю, впливає на рішучість Китаю щодо Тайвані, адже КНР зважає на "успіхи" Путіна в Україні.

Частина американців розуміє рівень загрози та роль України. Команді Spirit America надійшло понад 66 млн доларів донатів на допомогу українським бійцям.

Однак зараз Україні потрібно, щоб Вашингтон більше тиснув на американську громадськість: дав зрозуміти, чому Києву необхідно допомагати.

Що відомо про вплив проблем із військовою допомогою США Україні на ситуацію на фронті

За інформацією журналістів Bloomberg, через послаблення військової підтримки з боку західних партнерів українським військовим стає дедалі важче досягти успіхів на фронті.

Адміністрація президента Джо Байдена та Європейський Союз намагаються надати допомогу для військових і бюджету України, причому навіть деякі з найзапекліших прихильників країни висловлюють сумніви щодо її перспектив на полі бою та закликають до переговорів про припинення війни, - зазначають автори публікації. Поширити

Вони підкреслюють, що розчарування результатами військових дій ЗСУ є помилковим, адже ігнорує великі жертви українців заради збереження власної свободи та суверенітету, а також заперечує здатність українських військових відновити перевагу за умови достатньої кількості озброєнь.

Відмова від військових зусиль зараз підірве довіру до Заходу і зрештою поставить під загрозу демократії, які підтримують оборону України, як і саму Україну, - попереджають автори матеріалу. Поширити

За їх словами, цього року українським військовим не вдалось просунутись, як очікувалось, у рамках контрнаступу, при цьому готовність злочинної армії РФ зазнавати втрат та обороноздатність в цілому виявились неочікуваними для західних військових аналітиків та посадових осіб.

При цьому журналісти видання називають темпи та обсяги військової допомоги Україні з боку західних партнерів у цьому році занадто повільними та недостатніми.

Путін не виявляє інтересу до переговорів або будь-якої історії дотримання домовленостей, які він досяг. Він має всі підстави чекати, поки рішучість США та Європи зазнає краху, щоб він міг досягти своєї мети підкорити Україну. У цій війні на виснаження Захід повинен адаптувати свою відповідь, щоб забезпечити більш стійку підтримку в довгостроковій перспективі, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

На думку авторів, у найближчі місяці союзники мають надати Києву нові боєприпаси, ракети великої дальності, системи протиповітряної оборони, безпілотники і винищувачі, адже "без постійного потоку західної зброї Україна не зможе утримати територію, яку вона контролює, не кажучи вже про те, щоб захопити більше".

Водночас Україна потребує відновлення бюджетної підтримки.