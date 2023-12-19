Зменшення допомоги внутрішнім переселенцям у 2024 році не буде — Зеленський

Україна не знижуватиме допомогу внутрішньо переміщеним особам. А у наступному році намагатиметься підвищити ці виплати.
Зниження допомоги ВПО не буде — Зеленський
Україна залишить допомогу ВПО на тому ж рівні, що і раніше. Наразі вивчається питання про можливість збільшення пільг.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Києві 19 грудня на підсумковій пресконференції.
Поверненння біженців до України
Висловлюючись про питання повернення біженців до України, Зеленський згадав про ситуацію з безпекою. Це залежить, зокрема, із посиленням протиповітряної оборони ЗСУ.
Серед інших чинників щодо можливості повернутися на батьківщину Зеленський припустив вплив зменшення підтримки європейських країн українських переселенців.
Про можливість множинного громадянства
Зеленський закликав тих, хто виїхав за кордон, особливо жінок та дітей, "не поспішати відмовлятися від українського громадянства".
Також президент висловив переконання, що Україні слід повертатися до питання про множинне громадянство, аби якомога більше українців, які залишили країну через війну, повернулися додому.
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