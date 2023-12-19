Зеленський розкритикував ідею "часткового вступу" України до НАТО

Президент Володимир Зеленський не вважає реалістичною ідею про те, що НАТО поширить гарантії безпеки на частину території України.

Чи можливий “частковий вступ” України до НАТО

Як зауважив Володимир Зеленський, що повноцінний вступ України до Альянсу є "найпотужнішим варіантом" для гарантування безпеки нашої держави.

Але нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі, чесно кажучи, маячня. Чому? Ми жодного разу не отримували такої пропозиції. Жодного разу від жодного з партнерів. І чесно кажучи, важко уявити, як це може бути, - сказав Зеленський. Поширити

Він зауважив, що вступ України до НАТО "частинами" має високий ризик та загрожує прямим конфліктом Альянсу і РФ, оскільки Київ втрачених територій російськими не визнає.

Що буде, якщо частина України буде в НАТО? Думаю, це великі ризики для нас. Путін увійде, і почнеться війна з НАТО. І тут питання, чи будуть країни НАТО боротися за частину української території, яка отримає якийсь статус у НАТО? Але ж ми не визнаємо окуповані території російськими, - сказав президент. Поширити

Що відомо про вступ України до НАТО

30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.