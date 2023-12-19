Зеленский раскритиковал идею "частичного вступления" Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский не считает реалистичной идею о том, что НАТО распространит гарантии безопасности на часть территории Украины.
Возможно ли "частичное вступление" Украины в НАТО
Как отметил Владимир Зеленский, полноценное вступление Украины в Альянс является "самым мощным вариантом" для обеспечения безопасности нашего государства.
Он отметил, что вступление Украины в НАТО "частями" имеет высокий риск и чревато прямым конфликтом Альянса и РФ, поскольку Киев утраченных территорий российскими не признает.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.
Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.
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