Зеленский раскритиковал идею "частичного вступления" Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский не считает реалистичной идею о том, что НАТО распространит гарантии безопасности на часть территории Украины.

Возможно ли "частичное вступление" Украины в НАТО

Как отметил Владимир Зеленский, полноценное вступление Украины в Альянс является "самым мощным вариантом" для обеспечения безопасности нашего государства.

Но нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия, честно говоря, бред. Почему? Мы ни разу не получали такого предложения. Ни разу ни от одного из партнеров. И честно говоря, сложно представить, как это может быть, - сказал Зеленский. Поделиться

Он отметил, что вступление Украины в НАТО "частями" имеет высокий риск и чревато прямым конфликтом Альянса и РФ, поскольку Киев утраченных территорий российскими не признает.

Что будет, если часть Украины будет у НАТО? Думаю, это большие опасности для нас. Путин войдет и начнется война с НАТО. И здесь вопрос, будут ли страны НАТО бороться за часть украинской территории, которая получит какой-либо статус у НАТО? Но ведь мы не признаем оккупированные территории российскими, - сказал президент. Поделиться

Что известно о вступлении Украины в НАТО

30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.