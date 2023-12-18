Что означают угрозы Путина Финляндии и к чему готовиться НАТО — анализ экспертов

Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали интервью российского диктатора Владимира Путина российскому государственному каналу "Россия 1" 17 декабря, в котором он угрожал Финляндии и заверял, что РФ не собирается воевать с НАТО.

Что означают новые заявления Путина о НАТО

Аналитики отмечают, что заверения Путина относительно мирных намерений по НАТО звучат бесполезно в контексте угроз, которые он и кремлевские приспешники в последнее время выдвигают в адрес стран-членов НАТО, в частности, Польши, стран Балтии, США.

Провозглашение Путина о том, что Россия не заинтересована в вторжении в НАТО, также очень похоже на настойчивые заявления Кремля в конце 2021 и начале 2022 года — в том числе и накануне вторжения — о том, что Россия не собиралась вторгаться в Украину, – отмечают аналитики. Поделиться

В ISW предполагают, что это интервью было преднамеренной попыткой усилить попытки Кремля исказить российскую военную угрозу как воображаемую и искусственную выдумку НАТО.

На самом деле, десятилетняя цель Путина состоит в том, чтобы создать условия, при которых НАТО подорвет свою собственную глобальную власть и не сможет противостоять будущим целям России, которые могут включать территориальные завоевания или установление российского суверенитета над определенными государствами.

Угрозы Путина Финляндии

Напомним, что в интервью Путин возразил предупреждение президента США Джо Байдена от 6 декабря о том, что Россия нападет на страну НАТО в будущем, если выиграет войну в Украине.

Путин утверждал, что у России нет геополитических, экономических, военных или территориальных причин воевать с НАТО, и что Россия заинтересована в развитии отношений с государствами-членами НАТО.

После этого якобы уверения Путин обвинил страны-члены НАТО в том, что они искусственно создали конфликт между Россией и Финляндией и «затащили» Финляндию в альянс НАТО.

Путин заявил, что с Финляндией "будут проблемы" и что вступление Финляндии в НАТО побудило российских чиновников начать формирование Ленинградского военного округа (ЛВО) и сосредоточить воинские части на северо-западе России.