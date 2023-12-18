Что означают угрозы Путина Финляндии и к чему готовиться НАТО — анализ экспертов
Категория
Мир
Дата публикации

Что означают угрозы Путина Финляндии и к чему готовиться НАТО — анализ экспертов

Путин
Читати українською
Источник:  ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали интервью российского диктатора Владимира Путина российскому государственному каналу "Россия 1" 17 декабря, в котором он угрожал Финляндии и заверял, что РФ не собирается воевать с НАТО.

Что означают новые заявления Путина о НАТО

Аналитики отмечают, что заверения Путина относительно мирных намерений по НАТО звучат бесполезно в контексте угроз, которые он и кремлевские приспешники в последнее время выдвигают в адрес стран-членов НАТО, в частности, Польши, стран Балтии, США.

Провозглашение Путина о том, что Россия не заинтересована в вторжении в НАТО, также очень похоже на настойчивые заявления Кремля в конце 2021 и начале 2022 года — в том числе и накануне вторжения — о том, что Россия не собиралась вторгаться в Украину, – отмечают аналитики.

В ISW предполагают, что это интервью было преднамеренной попыткой усилить попытки Кремля исказить российскую военную угрозу как воображаемую и искусственную выдумку НАТО.

На самом деле, десятилетняя цель Путина состоит в том, чтобы создать условия, при которых НАТО подорвет свою собственную глобальную власть и не сможет противостоять будущим целям России, которые могут включать территориальные завоевания или установление российского суверенитета над определенными государствами.

Угрозы Путина Финляндии

Напомним, что в интервью Путин возразил предупреждение президента США Джо Байдена от 6 декабря о том, что Россия нападет на страну НАТО в будущем, если выиграет войну в Украине.

Путин утверждал, что у России нет геополитических, экономических, военных или территориальных причин воевать с НАТО, и что Россия заинтересована в развитии отношений с государствами-членами НАТО.

После этого якобы уверения Путин обвинил страны-члены НАТО в том, что они искусственно создали конфликт между Россией и Финляндией и «затащили» Финляндию в альянс НАТО.

Путин заявил, что с Финляндией "будут проблемы" и что вступление Финляндии в НАТО побудило российских чиновников начать формирование Ленинградского военного округа (ЛВО) и сосредоточить воинские части на северо-западе России.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин проводит первую "прямую линию" за два года. Его спрашивают о конце войны и мобилизации в РФ — главные заявления
Владимир Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путину на пресс-конференции поставил вопрос его "двойник" — видео
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Проблем не было, теперь будут. Путин публично пригрозил Финляндии
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.