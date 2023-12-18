Що означають погрози Путіна Фінляндії та до чого готуватися НАТО — аналіз експертів
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Що означають погрози Путіна Фінляндії та до чого готуватися НАТО — аналіз експертів

Путін
Джерело:  ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна російському державному каналу "Россия 1" 17 грудня, у якому він погрожував Фінляндії і водночас запевняв, що РФ не збирається воювати з НАТО.

Що означають нові заяви Путіна про НАТО

Аналітики зазначають, що запевнення Путіна щодо мирних намірів щодо НАТО звучать марно в контексті загроз, які він і кремлівські поплічники останнім часом висувають на адресу країн-членів НАТО, зокрема Польщі, країн Балтії, США.

Проголошення Путіна про те, що Росія не зацікавлена ​​у вторгненні в НАТО, також дуже схоже на наполегливі заяви Кремля наприкінці 2021 і на початку 2022 року — у тому числі й напередодні вторгнення — про те, що Росія не мала наміру вторгатися в Україну, - зазначають аналітики.

У ISW припускають, що це інтерв’ю було навмисною спробою посилити спроби Кремля спотворити російську військову загрозу як уявну та штучну вигадку НАТО.

Насправді ж, десятилітня мета Путіна полягає в тому, щоб створити умови, за яких НАТО підірве свою власну глобальну владу і не зможе протистояти майбутнім цілям Росії, які можуть включати територіальні завоювання чи встановлення російського суверенітету над певними державами.

Погрози Путіна Фінляндії

Нагадаємо, що в інтерв'ю Путін заперечив попередження президента США Джо Байдена від 6 грудня про те, що Росія нападе на країну НАТО в майбутньому, якщо виграє війну в Україні.

Путін стверджував, що Росія не має жодних геополітичних, економічних, військових чи територіальних причин воювати з НАТО, і що Росія зацікавлена ​​в розвитку відносин з державами-членами НАТО.

Після цього нібито запевнення Путін звинуватив країни-члени НАТО в тому, що вони штучно створили конфлікт між Росією та Фінляндією і «затягнули» Фінляндію в альянс НАТО.

Путін заявив, що з Фінляндією «будуть проблеми» і що вступ Фінляндії до НАТО спонукав російських чиновників почати формування Ленінградського військового округу (ЛВО) і зосередити військові частини на північному заході Росії.

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