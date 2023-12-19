Уменьшения помощи внутренним переселенцам в 2024 году не будет — Зеленский

Украина не будет снижать помощь внутриперемещенным лицам. А в следующем году постарается повысить эти выплаты.

Снижения помощи ВПЛ не будет —Зеленский

Украина оставит помощь ВПЛ на том же уровне, что и раньше. Изучается вопрос о возможности увеличения льгот.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Киеве 19 декабря на итоговой пресс-конференции.

Что касается помощи переселенцам – уменьшения помощи не будет. Что касается увеличения – не могу пока подтвердить из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета. Не могу сказать сейчас... точно все будет подсчитано до конца года. В новый год у нас будет полное понимание, – сказал глава государства. Поделиться

Возвращение беженцев в Украину

Высказываясь о вопросе возвращения беженцев в Украину, Зеленский упомянул о ситуации с безопасностью. Это зависит, в частности, от усиления противовоздушной обороны ВСУ.

Что касается наших людей за границей. Они разные, да, они все граждане и мы должны защищать всех граждан. Я думаю, большинство приедет, когда будет более мощная ПВО, – сказал президент. Поделиться

Среди других факторов возможности вернуться на родину Зеленский допустил влияние уменьшения поддержки европейских стран украинских переселенцев.

Я в этом не сомневаюсь. И страны Европы, США будут поддерживать тех, кому очень сложно, но трудоустроенные будут иметь меньшую поддержку, – отметил глава государства. Поделиться

О возможности множественного гражданства

Зеленский призвал выехавших за границу, особенно женщин и детей, "не спешить отказываться от украинского гражданства".

Также президент выразил убеждение, что Украине следует возвращаться к вопросу о множественном гражданстве, чтобы как можно больше украинцев, покинувших страну из-за войны, вернулись домой.