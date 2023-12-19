Уменьшения помощи внутренним переселенцам в 2024 году не будет — Зеленский

Украина не будет снижать помощь внутриперемещенным лицам. А в следующем году постарается повысить эти выплаты.
Снижения помощи ВПЛ не будет —Зеленский
Украина оставит помощь ВПЛ на том же уровне, что и раньше. Изучается вопрос о возможности увеличения льгот.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Киеве 19 декабря на итоговой пресс-конференции.
Возвращение беженцев в Украину
Высказываясь о вопросе возвращения беженцев в Украину, Зеленский упомянул о ситуации с безопасностью. Это зависит, в частности, от усиления противовоздушной обороны ВСУ.
Среди других факторов возможности вернуться на родину Зеленский допустил влияние уменьшения поддержки европейских стран украинских переселенцев.
О возможности множественного гражданства
Зеленский призвал выехавших за границу, особенно женщин и детей, "не спешить отказываться от украинского гражданства".
Также президент выразил убеждение, что Украине следует возвращаться к вопросу о множественном гражданстве, чтобы как можно больше украинцев, покинувших страну из-за войны, вернулись домой.
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