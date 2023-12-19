Требуются результаты. Зеленский поставил точку в вопросе о "конфликте" с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его отношения с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным являются рабочими и рассказал о дальнейших планах.
Что сказал Зеленский о Залужном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет рабочие отношения с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.
Он добавил, что Украине нужны жесткие шаги и результаты.
По словам главы государства, он не развивает никакие личности или сложности с личностями.
Информационная атака "Майдан-3"
13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.
Новую операцию курирует первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта Новороссия.
Ключевую роль будет играть пропаганда в мессенджере Телеграмм, имеющем русское происхождение. Москва выделила на это направление уже 230 млн. долларов.
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