Требуются результаты. Зеленский поставил точку в вопросе о "конфликте" с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его отношения с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным являются рабочими и рассказал о дальнейших планах.

Что сказал Зеленский о Залужном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет рабочие отношения с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

А зачем кому помогать и развивать эту тематику? Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат на поле боя как главком. Вместе с Генштабом. Есть много вопросов... Я считаю, что быть главкомом – это честь. Я считаю, что быть президентом – это честь, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он добавил, что Украине нужны жесткие шаги и результаты.

По словам главы государства, он не развивает никакие личности или сложности с личностями.

Государство Украина – это не о личном, это более 40 миллионов человек, – заявил президент. Поделиться

Информационная атака "Майдан-3"

13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.

Новую операцию курирует первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта Новороссия.

Цель, которую ставят перед собой российские спецслужбы и пропагандисты, – дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию. Методика новой информационной атаки РФ останется традиционной для российских ИПСО – паника, уныние, искусственное пищеварение политиков и военных. Поделиться

Ключевую роль будет играть пропаганда в мессенджере Телеграмм, имеющем русское происхождение. Москва выделила на это направление уже 230 млн. долларов.