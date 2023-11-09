Есть ли у Зеленского конфликт с Залужным — ответ ОП

Раскола между политическим и военным руководством Украины, между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным нет.
В ОП рассказали, есть ли у Зеленского конфликт с Залужным
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, глава государства ежедневно производит селекторы и военные кабинеты. Через день проходят "Ставки", где он общается с Залужным.
Он отметил, что Россия хочет добиться, чтобы в Украине начался внутренний политический конфликт. В Кремле хотят, чтобы украинцы начали воевать между собой, забыв о происходящем снаружи.
Подоляк считает, что люди, распространяющие слухи и пытающиеся разжечь конфликт, "не понимают низость того, что делают". Более того, они будут заниматься этим и дальше. Однако все слухи о конфликте не соответствуют действительности.
По словам Подоляка, украинское руководство должно эти опровергать.
Слухи об отставке Залужного: что известно
Напомним, что 7 ноября депутат Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев написал со ссылкой на источники, что Умеров внес представление об увольнении Валерия Залужного. Затем Арьев удалил свой пост и заявил, что "из многих других источников говорят, что это не так".
Позже Глава Минобороны Умеров прокомментировал "представление на отставку Залужного", заявив, что подобные вбросы раскалывают украинское общество.
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