Есть ли у Зеленского конфликт с Залужным — ответ ОП

Раскола между политическим и военным руководством Украины, между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным нет.

В ОП рассказали, есть ли у Зеленского конфликт с Залужным

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, глава государства ежедневно производит селекторы и военные кабинеты. Через день проходят "Ставки", где он общается с Залужным.

Есть абсолютная синхронизация в попытках понять, какие нужные коррективы к тактике или стратегии. Эти коррективы постоянно обсуждаются в различных конфигурациях, чтобы увеличить эффективность работы по линии фронта нашей армии. И это объективный процесс, – сказал Подоляк. Поделиться

Он отметил, что Россия хочет добиться, чтобы в Украине начался внутренний политический конфликт. В Кремле хотят, чтобы украинцы начали воевать между собой, забыв о происходящем снаружи.

Подоляк считает, что люди, распространяющие слухи и пытающиеся разжечь конфликт, "не понимают низость того, что делают". Более того, они будут заниматься этим и дальше. Однако все слухи о конфликте не соответствуют действительности.

По словам Подоляка, украинское руководство должно эти опровергать.

Сегодня уже практически два года полномасштабной войны. Более 600 дней – это огромный срок, когда вы будете иметь определенные психоэмоциональные сложности. С пониманием относимся к этим сложностям, потому что людям тяжело жить, – заявил Подоляк. Поделиться

Слухи об отставке Залужного: что известно

Напомним, что 7 ноября депутат Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев написал со ссылкой на источники, что Умеров внес представление об увольнении Валерия Залужного. Затем Арьев удалил свой пост и заявил, что "из многих других источников говорят, что это не так".

Позже Глава Минобороны Умеров прокомментировал "представление на отставку Залужного", заявив, что подобные вбросы раскалывают украинское общество.