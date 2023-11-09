Есть ли у Зеленского конфликт с Залужным — ответ ОП
Категория
Украина
Дата публикации

Есть ли у Зеленского конфликт с Залужным — ответ ОП

Зеленский
Читати українською
Источник:  24 канал

Раскола между политическим и военным руководством Украины, между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным нет.

В ОП рассказали, есть ли у Зеленского конфликт с Залужным

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, глава государства ежедневно производит селекторы и военные кабинеты. Через день проходят "Ставки", где он общается с Залужным.

Есть абсолютная синхронизация в попытках понять, какие нужные коррективы к тактике или стратегии. Эти коррективы постоянно обсуждаются в различных конфигурациях, чтобы увеличить эффективность работы по линии фронта нашей армии. И это объективный процесс, – сказал Подоляк.

Он отметил, что Россия хочет добиться, чтобы в Украине начался внутренний политический конфликт. В Кремле хотят, чтобы украинцы начали воевать между собой, забыв о происходящем снаружи.

Подоляк считает, что люди, распространяющие слухи и пытающиеся разжечь конфликт, "не понимают низость того, что делают". Более того, они будут заниматься этим и дальше. Однако все слухи о конфликте не соответствуют действительности.

По словам Подоляка, украинское руководство должно эти опровергать.

Сегодня уже практически два года полномасштабной войны. Более 600 дней – это огромный срок, когда вы будете иметь определенные психоэмоциональные сложности. С пониманием относимся к этим сложностям, потому что людям тяжело жить, – заявил Подоляк.

Слухи об отставке Залужного: что известно

Напомним, что 7 ноября депутат Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев написал со ссылкой на источники, что Умеров внес представление об увольнении Валерия Залужного. Затем Арьев удалил свой пост и заявил, что "из многих других источников говорят, что это не так".

Позже Глава Минобороны Умеров прокомментировал "представление на отставку Залужного", заявив, что подобные вбросы раскалывают украинское общество.

Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составной частью российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками, - подчеркнул министр.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Это была моя ошибка. Залужный заявил о тупике на фронте
Валерий Залужный
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Совершенно секретно. Залужный готовится защитить диссертацию в сфере обороны
Валерий Залужный
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Залужный подтвердил факт гибели своего помощника
Валерий Залужный
Валерий Залужный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.