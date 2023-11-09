Чи є у Зеленського конфлікт із Залужним — відповідь ОП

Розколу між політичним і військовим керівництвом України, між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Валерієм Залужним, немає.
В ОП розповіли, чи є у Зеленського конфлікт із Залужним
За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, глава держави щодня проводить селектори й військові кабінети. Через день проходять "Ставки", де він спілкується із Залужним.
Він зазначив, що Росія хоче домогтися того, щоб в Україні почався внутрішній політичний конфлікт. У Кремлі хочуть, щоб українці почали воювати між собою, забувши про те, що відбувається зовні.
Подоляк вважає, що люди, які поширюють чутки та намагаються розпалити конфлікт, "не розуміють ницість того, що роблять". Ба більше, вони займатимуться цим і далі. Однак усі чутки про конфлікт — не відповідають дійсності.
За словами Подоляка, українське керівництво має ці спростовувати.
Чутки про відставку Залужного: що відомо
Нагадаємо, що 7 листопада депутат Верховної Ради від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв написав із посиланням на джерела, що Умеров вніс подання про звільнення Валерія Залужного. Потім Ар'єв видалив свій пост і заявив, що "з багатьох інших джерел кажуть, що це не так".
Пізніше Глава Міноборони Умеров прокоментував "подання на відставку Залужного", заявивши, що подібні вкидання розколюють українське суспільство.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-