Залужний підтвердив факт загибелі свого помічника
Категорія
Україна
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Залужний підтвердив факт загибелі свого помічника

Валерій Залужний
Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель внаслідок вибуху гранати свого помічника, 39-річного військовослужбовця Геннадія Частякова. 

Як Залужний прокоментував загибель свого помічника

Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто, - йдеться у повідомленні головнокомандувача ЗСУ.

Залужний повідомив, що сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині, - зазначив Залужний.

Залужний додав, що від початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією.

Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування, - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Що кажуть правоохоронці та дружина загиблого

За словами дружини загиблого, граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому.

У правоохоронних органах кажуть, що її чоловік приніс подарунковий пакет, з пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.

В понеділок 6 листопада ввечері в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в себе вдома загинув 39 річний військовий.  Його 13 річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.

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