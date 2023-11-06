Залужний підтвердив факт загибелі свого помічника

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель внаслідок вибуху гранати свого помічника, 39-річного військовослужбовця Геннадія Частякова.
Як Залужний прокоментував загибель свого помічника
Залужний повідомив, що сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.
Залужний додав, що від початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією.
Що кажуть правоохоронці та дружина загиблого
За словами дружини загиблого, граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому.
У правоохоронних органах кажуть, що її чоловік приніс подарунковий пакет, з пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.
В понеділок 6 листопада ввечері в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в себе вдома загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.
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