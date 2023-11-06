Залужный подтвердил факт гибели своего помощника

Как Залужный прокомментировал гибель своего помощника

Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично, - говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ. Поделиться

Залужный сообщил, что сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.

В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье, – отметил Залужный. Поделиться

Залужный добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.

Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования, – отметил главнокомандующий ВСУ. Поделиться

Что говорят правоохранители и жена погибшего

По словам жены погибшего, взорвавшаяся в руках ее мужа граната была в подарочном пакете, который тот принес домой.

В правоохранительных органах говорят, что ее муж принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв.

В понедельник 6 ноября вечером в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший – Геннадий Частяков – работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.