Залужный подтвердил факт гибели своего помощника

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель в результате взрыва гранаты своего помощника, 39-летнего военнослужащего Геннадия Частякова.
Как Залужный прокомментировал гибель своего помощника
Залужный сообщил, что сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.
Залужный добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.
Что говорят правоохранители и жена погибшего
По словам жены погибшего, взорвавшаяся в руках ее мужа граната была в подарочном пакете, который тот принес домой.
В правоохранительных органах говорят, что ее муж принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв.
В понедельник 6 ноября вечером в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший – Геннадий Частяков – работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
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