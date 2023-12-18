Кто пытается прослушивать Залужного — объяснение ГУР

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, обнаружение прослушивающего устройства в одном из рабочих помещений главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного свидетельствует о попытках агентов российских спецслужб любым способом получить информацию о планах ВСУ.

Что известно о попытках российских агентов устроить прослушку Залужного

Это, конечно, резонансное событие. Контрразведывательные органы, СБУ, в частности, должны разобраться в этой ситуации. Продолжается война и враг пытается разными способами получить информацию и изучить наши планы, - отметил Юсов. Поделиться

Он подчеркнул, что российская преступная агентура прибегает к более дешевым инструментам, пытаясь экономить ресурсы в войне.

Что говорит сам Залужный по поводу скандала с прослушкой

По словам главнокомандующего ВСУ, прослушивающее устройство было обнаружено в кабинете, в котором в 7 утра 18 декабря должна была пройти важная встреча.

Это помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли, – отмечает Залужный. Поделиться

Он пояснил, что существует несколько мест, в которых он работает. Он отметил, что долгое время не посещал кабинет, в котором было обнаружено прослушивающее устройство.

Залужный добавил, что прослушивающие устройства были обнаружены не только в одном кабинете, а по, его словам, была найдена целая разветвленная сеть.

На вопрос, мог ли это кто-то из работников Генштаба сделать, ответил, что нет и добавил, что "с ушами уже давно не работаем".

Залужный считает, что эту историю расценивает "как войну". По его словам, следствие должно исследовать, что это было.

По его словам, это помещение использовалось и раньше, но долгое время не было задействовано для работы. Он сомневается, что в этом кабинете могла озвучиваться информация, являющаяся государственной тайной.