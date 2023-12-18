Залужный отреагировал на обнаружение прослушивающих устройств в своем кабинете

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сказал, что не считает обнаружение устройств для прослушивания в своем кабинете давлением. Также он не считает, что в кабинете озвучивались государственные тайны.
Залужный прокомментировал обнаружение прослушивания в своем кабинете
Залужный пообщался с журналистами перед началом презентации работы Государственного оператора тыла на 2024 год.
На вопрос о том, расценивает ли он обнаружение "прослушки" в своем кабинете как давление, Залужный ответил:
Он добавил, что должен был зайти в кабинет, где нашли устройство прослушивания, сегодня в 7 утра.
Главнокомандующий объяснил, что уже давно не находился в кабинете, где нашли технику.
Прослушивание в кабинете Залужного: что известно
17 декабря украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах сообщили, что в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства.
В СБУ заявили, что открыли производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
Там добавили, что устройство было обнаружено не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.
Там добавили, что предварительно техника была в нерабочем состоянии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-