Залужный отреагировал на обнаружение прослушивающих устройств в своем кабинете
Категория
Украина
Дата публикации

Залужный отреагировал на обнаружение прослушивающих устройств в своем кабинете

Валерий Залужный
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Источник:  Укринформ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сказал, что не считает обнаружение устройств для прослушивания в своем кабинете давлением. Также он не считает, что в кабинете озвучивались государственные тайны.

Залужный прокомментировал обнаружение прослушивания в своем кабинете

Залужный пообщался с журналистами перед началом презентации работы Государственного оператора тыла на 2024 год.

На вопрос о том, расценивает ли он обнаружение "прослушки" в своем кабинете как давление, Залужный ответил:

Нет, как войну. Следствие докажет, что это может быть.

Он добавил, что должен был зайти в кабинет, где нашли устройство прослушивания, сегодня в 7 утра.

Я не думаю (что в этом кабинете могли озвучиваться государственные тайны – ред.). Это помещение и раньше использовалось, но перерыв достаточно существенным был, поэтому это просто под мою встречу произошло уже, – добавил Залужный.

Главнокомандующий объяснил, что уже давно не находился в кабинете, где нашли технику.

У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там уже давно не был. Но мы проверили и нашли (прослушку – ред.).

Прослушивание в кабинете Залужного: что известно

17 декабря украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах сообщили, что в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства.

В СБУ заявили, что открыли производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Там добавили, что устройство было обнаружено не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.

Там добавили, что предварительно техника была в нерабочем состоянии.

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