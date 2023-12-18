Залужний відреагував на виявлення пристроїв для прослуховування у своєму кабінеті

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний сказав, що не вважає виявлення пристроїв для прослуховування у своєму кабінеті тиском. Також він не думає, що в кабінеті озвучувалися державні таємниці.

Залужний прокоментував виявлення прослуховування у своєму кабінеті

Залужний поспілкувався з журналістами перед початком презентації роботи Державного оператора тилу на 2024 рік.

На питання про те, чи розцінює він виявлення "прослушки" у своєму кабінеті як тиск, Залужний відповів:

Ні, як війну. Слідство доведе, що це може бути. Поширити

Він додав, що мав зайти в кабінет, де знайшли пристрій прослуховування, сьогодні о 7-ій ранку.

Я не думаю (що в цьому кабінеті могли озвучуватися державні таємниці – ред.). Це приміщення і раніше використовувалось, але перерва досить суттєвою була, тому це просто під мою зустріч відбулося вже, – додав Залужний. Поширити

Головнокомандувач пояснив, що вже давно не був у кабінеті, де знайшли техніку.

В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку - ред.). Поширити

Прослуховування у кабінеті Залужного: що відомо

17 грудня українські ЗМІ з посиланням на джерела у військових колах повідомили, що у кабінеті Валерія Залужного виявили пристрої для прослуховування.

У СБУ заявили, що відкрили провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Там додали, що пристрій було виявлено не не безпосередньо в кабінеті Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

Там додали, що, попередньо, техніка була в неробочому стані.