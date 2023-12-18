Хто намагається прослуховувати Залужного — пояснення ГУР

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, виявлення прослуховуючого пристрою в одному з робочих приміщень головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного свідчить про спроби агентів російських спецслужб у будь-який спосіб отримати інформацію щодо планів ЗСУ.
Що відомо про спроби російських агентів влаштувати прослушку Залужного
Він підкреслив, що російська злочинна агентура вдається до більш дешевих інструментів, намагаючись економити ресурси у війні.
Що каже сам Залужний стосовно скандалу із прослушкою
За словами головнокомандувача ЗСУ, прослуховуючий пристрій виявили у кабінеті, у якому о 7 ранку 18 грудня мала пройти важлива зустріч.
Він пояснив, що наразі існує кілька місць, у яких він працює. Він зазначив, що тривалий час не відвідував кабінет, у якому було виявлено прослуховуючий пристрій.
Залужний додав, що пристрої для прослуховування було виявлено не тільки в одному кабінеті, а за, його словами, було знайдено цілу розгалужену мережу.
На запитання, чи це міг хтось з працівників Генштабу зробити, відповів, що ні і додав, що "з вухами вже давно не працюємо".
Залужний вважає, що цю історію розцінює "як війну". За його словами, слідство має дослідити, що це було.
За його словами, це приміщення використовувалося й раніше, але довгий час було не задіяне для роботи. Він сумнівається, що в цьому кабінеті могла озвучуватися інформація, що є державною таємницею.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-