Хто намагається прослуховувати Залужного — пояснення ГУР

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, виявлення прослуховуючого пристрою в одному з робочих приміщень головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного свідчить про спроби агентів російських спецслужб у будь-який спосіб отримати інформацію щодо планів ЗСУ.

Що відомо про спроби російських агентів влаштувати прослушку Залужного

Це, звичайно, резонансна подія. Контррозвідувальні органи, СБУ, зокрема, мають розібратися в цій ситуації. Продовжується війна і ворог намагається різними способами отримати інформацію та вивчити наші плани, - зазначив Юсов. Поширити

Він підкреслив, що російська злочинна агентура вдається до більш дешевих інструментів, намагаючись економити ресурси у війні.

Що каже сам Залужний стосовно скандалу із прослушкою

За словами головнокомандувача ЗСУ, прослуховуючий пристрій виявили у кабінеті, у якому о 7 ранку 18 грудня мала пройти важлива зустріч.

Це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли, - зазначає Залужний. Поширити

Він пояснив, що наразі існує кілька місць, у яких він працює. Він зазначив, що тривалий час не відвідував кабінет, у якому було виявлено прослуховуючий пристрій.

Залужний додав, що пристрої для прослуховування було виявлено не тільки в одному кабінеті, а за, його словами, було знайдено цілу розгалужену мережу.

На запитання, чи це міг хтось з працівників Генштабу зробити, відповів, що ні і додав, що "з вухами вже давно не працюємо".

Залужний вважає, що цю історію розцінює "як війну". За його словами, слідство має дослідити, що це було.

За його словами, це приміщення використовувалося й раніше, але довгий час було не задіяне для роботи. Він сумнівається, що в цьому кабінеті могла озвучуватися інформація, що є державною таємницею.