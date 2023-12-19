Потрібні результати. Зеленський поставив крапку в питанні про "конфлікт" із Залужним
Категорія
Україна
Дата публікації

Потрібні результати. Зеленський поставив крапку в питанні про "конфлікт" із Залужним

Залужний
Джерело:  online.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є робочими та розповів про подальші плани.

Що сказав Зеленський про Залужного

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має робочі стосунки з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

А навіщо комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі в мене стосунки із Залужним. Він повинен відповідати за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом. Є багато питань... Я вважаю, що бути головкомом - це честь. Я вважаю, що бути президентом - це честь, - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібні тверді кроки та результати.

За словами глави держави, він не розвиває жодних особистостей чи складнощів з особистостями.

Держава Україна - це не про особисте, це понад 40 мільйонів людей, - заявив президент.

Інформаційна атака “Майдан-3”

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

Нову операцію курує перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”.

Мета, яку перед собою ставлять російські спецслужби та пропагандисти, – дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію. Методика нової інформаційної атаки РФ залишиться традиційною для російських ІПСО – паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових.

Ключову роль буде відігравати пропаганда в месенджері Телеграм, який має російське походження. Москва виділила на цей напрямок уже 230 млн доларів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи є у Зеленського конфлікт із Залужним — відповідь ОП
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров поставив крапку щодо питання відставки Залужного
Олександр Сирський, Рустем Умєров, Валерій Залужний
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Хто намагається прослуховувати Залужного — пояснення ГУР
Валерій Залужний

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм