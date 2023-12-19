Президент України Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є робочими та розповів про подальші плани.

Що сказав Зеленський про Залужного

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має робочі стосунки з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

А навіщо комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі в мене стосунки із Залужним. Він повинен відповідати за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом. Є багато питань... Я вважаю, що бути головкомом - це честь. Я вважаю, що бути президентом - це честь, - наголосив Зеленський. Поширити

Він додав, що Україні потрібні тверді кроки та результати.

За словами глави держави, він не розвиває жодних особистостей чи складнощів з особистостями.

Держава Україна - це не про особисте, це понад 40 мільйонів людей, - заявив президент. Поширити

Інформаційна атака “Майдан-3”

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

Нову операцію курує перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”.

Мета, яку перед собою ставлять російські спецслужби та пропагандисти, – дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію. Методика нової інформаційної атаки РФ залишиться традиційною для російських ІПСО – паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових. Поширити

Ключову роль буде відігравати пропаганда в месенджері Телеграм, який має російське походження. Москва виділила на цей напрямок уже 230 млн доларів.