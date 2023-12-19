Президент України Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є робочими та розповів про подальші плани.
Що сказав Зеленський про Залужного
Президент України Володимир Зеленський заявив, що має робочі стосунки з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.
Він додав, що Україні потрібні тверді кроки та результати.
За словами глави держави, він не розвиває жодних особистостей чи складнощів з особистостями.
Інформаційна атака “Майдан-3”
13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.
Нову операцію курує перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”.
Ключову роль буде відігравати пропаганда в месенджері Телеграм, який має російське походження. Москва виділила на цей напрямок уже 230 млн доларів.
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