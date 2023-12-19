Все говорили, когда и куда мы будем идти. Зеленский о сложностях контрнаступления этого года

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свое отношение к "информационному шуму" около украинского контрнаступления и его влиянию на освобождение Юга Украины от российских оккупантов.

Зеленский раскрыл сложности украинского контрнаступления

Во время контрнаступления украинских военных на юге этого года возникли проблемы, потому что все вокруг говорили о целях наступления.

Об этом сказал на итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

Я не могу вам сказать о целях (на следующий год – ред.). У нас были сложности на юге, потому что все вокруг говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, рассматривали в деталях... Это так не "взлетает" из РФ, у которой оружие больше, – сказал президент. Поделиться

Он отметил, что в связи с этим не может сообщить о целях, которые сейчас стоят перед вооруженными силами Украины на следующий год.

Извините, что я не могу сказать вам никаких деталей из наших контрнаступательных и оборонительных действий в следующем году, – сказал президент. Поделиться

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные активизировали этим летом наступательные действия на юге и юго-востоке страны.

При этом на фоне значительное внимание этой теме некоторые западные политики и в СМИ уже называли контрнаступление ВСУ "медленным".

Отметим, что украинское военно-политическое руководство не раз отвечало на такие заявления.

Впрочем, впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что надежды на скорый успех не оправдались, а война сейчас переходит на новый этап. Военные называют его "позиционной" войной статического и изнурительного боя.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не добилась желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако заметил – наши защитники не отступают.