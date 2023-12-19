Украина произведет миллион дронов собственного производства в 2024 году — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции пообещал, что Украина в следующем году совершит настоящий прорыв в производстве дронов. Зеленский заявил, что миллион украинских беспилотников будут произведены в следующем году.

Президент Украины пообещал 1 млн украинских дронов в 2024 году

В следующем году военные Вооруженных сил Украины смогут получить миллион отечественных дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Я положительно отношусь и к увеличению производства дронов и специальных подразделений. Должна быть структура управления по управлению дронами. Не советская, а очень простая, чтобы использовать быстро, – объяснил президент. Поделиться

Зеленский рассказал, что на Ставке, которая состоялась на днях, вопрос производства и поставок дронов был ключевым.

И очень не нравится, что логистически у нас сохраняется бюрократический советский процесс, когда 26 тыс дронов лежали на складе и не доехали до фронта. Было очень громко на Ставке, но не может быть таких проблем. Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

В то же время он отметил, что Украина поборет логистику, и в следующем году военные смогут получить миллион отечественных дронов.

Мы поборем логистику. Будут получать наши воины у бригады отечественные дроны. Что касается производства, то миллион дронов в следующем году мы произведем, – сказал Зеленский. Поделиться

Производство дронов в Украине.

С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина постепенно наращивает свое производство оружия.

Украинские специалисты приступили к серийному производству аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".

В начале декабря Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех барражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.