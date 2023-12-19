Украина произведет миллион дронов собственного производства в 2024 году — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции пообещал, что Украина в следующем году совершит настоящий прорыв в производстве дронов. Зеленский заявил, что миллион украинских беспилотников будут произведены в следующем году.
Президент Украины пообещал 1 млн украинских дронов в 2024 году
В следующем году военные Вооруженных сил Украины смогут получить миллион отечественных дронов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.
Зеленский рассказал, что на Ставке, которая состоялась на днях, вопрос производства и поставок дронов был ключевым.
В то же время он отметил, что Украина поборет логистику, и в следующем году военные смогут получить миллион отечественных дронов.
Производство дронов в Украине.
С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина постепенно наращивает свое производство оружия.
Украинские специалисты приступили к серийному производству аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".
В начале декабря Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех барражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.
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