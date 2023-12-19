Україна виробить мільйон дронів власного виробництва у 2024 році — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна виробить мільйон дронів власного виробництва у 2024 році — Зеленський

Дрон
Джерело:  Суспільне

Президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції пообіцяв, що Україна у наступному році зробить справжній прорив у виробництві дронів. Зеленський заявив, що мільйон українських безпілотників буде вироблено у 2024 році.

Президент України пообіція мільйон українських дронів у 2024 році

Наступного року військові Збройних сил України зможуть отримати мільйон вітчизняних дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на великій пресконференції.

Я позитивно ставлюся і до збільшення виробництва дронів і спеціальних підрозділів. Має бути структура управління щодо управління дронами. Не радянська, а дуже проста, щоб використовувати швидко, – пояснив президент.

Зеленський розповів, що на Ставці, яка відбулась днями, питання виробництво та постачання дронів було ключовим.

І дуже не подобається, що логістично у нас зберігається бюрократичний радянський процес, коли 26000 дронів лежали на складі і не доїхали до фронту Було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких проблем. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами, – наголосив Зеленський.

Водночас він зауважив, що Україна поборе логістику, і наступного року військові зможуть отримати мільйон вітчизняних дронів.

Ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни у бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступного року ми виробимо, – сказав Зеленський.

Виробництво дронів в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна поступово нарощує своє виробництво зброї.

Українські фахівці розпочали серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".

На початку грудня Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.

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