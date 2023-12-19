Україна виробить мільйон дронів власного виробництва у 2024 році — Зеленський

І дуже не подобається, що логістично у нас зберігається бюрократичний радянський процес, коли 26000 дронів лежали на складі і не доїхали до фронту Було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких проблем. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами, – наголосив Зеленський.