Україна виробить мільйон дронів власного виробництва у 2024 році — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції пообіцяв, що Україна у наступному році зробить справжній прорив у виробництві дронів. Зеленський заявив, що мільйон українських безпілотників буде вироблено у 2024 році.
Президент України пообіція мільйон українських дронів у 2024 році
Наступного року військові Збройних сил України зможуть отримати мільйон вітчизняних дронів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на великій пресконференції.
Зеленський розповів, що на Ставці, яка відбулась днями, питання виробництво та постачання дронів було ключовим.
Водночас він зауважив, що Україна поборе логістику, і наступного року військові зможуть отримати мільйон вітчизняних дронів.
Виробництво дронів в Україні
З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна поступово нарощує своє виробництво зброї.
Українські фахівці розпочали серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".
На початку грудня Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.
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