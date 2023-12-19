США нас не зрадять і виконають всі домовленості — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що впевнений у Сполучених Штатах Америки і тому Україна отримає повну підтримку та фінансову допомогу.
Чи очікувати Україні допомогу від США
Президент Володимир Зеленський впевнений, що допомога від США надходитиме надалі та розповів про свою поїздку в Штати.
Президент зауважив, що впевнений в тому, що Україна отримає фіндопомогу від США. Окрім того, в США знають, як вплине підтримка на боєздатність та оборону України.
Що відомо про фінансову допомогу США для України
У жовтні цього року президент США Джо Байден запросив у Конгрес понад 106 млрд. доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.
Однак 6 грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо пакету військової допомоги. Причиною цього стали вимоги республіканської партії внести до законопроекту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.
Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу щодо надання фінансування для військової допомоги Україні. На цьому фоні Сенат США вирішив продовжити роботу перед різдвяними канікулами.
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