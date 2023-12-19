США нас не зрадять і виконають всі домовленості — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що впевнений у Сполучених Штатах Америки і тому Україна отримає повну підтримку та фінансову допомогу.

Чи очікувати Україні допомогу від США

Президент Володимир Зеленський впевнений, що допомога від США надходитиме надалі та розповів про свою поїздку в Штати.

Що стосується фінансової допомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що США нас не зрадять і те, про що ми домовилися в США буде виконано в повному обсязі, - сказав Зеленський. Поширити

Президент зауважив, що впевнений в тому, що Україна отримає фіндопомогу від США. Окрім того, в США знають, як вплине підтримка на боєздатність та оборону України.

Мені здається, я знайшов порозуміння з Байденом і обома палатами. Подивимось, - підкреслив він. Поширити

Що відомо про фінансову допомогу США для України

У жовтні цього року президент США Джо Байден запросив у Конгрес понад 106 млрд. доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.

Однак 6 грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо пакету військової допомоги. Причиною цього стали вимоги республіканської партії внести до законопроекту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу щодо надання фінансування для військової допомоги Україні. На цьому фоні Сенат США вирішив продовжити роботу перед різдвяними канікулами.