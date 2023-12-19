США нас не предадут и выполнят все договоренности – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что уверен в Соединенных Штатах Америки и потому Украина получит полную поддержку и финансовую помощь.
Ожидать ли Украине помощь от США
Президент Владимир Зеленский уверен, что помощь от США будет поступать и рассказал о своей поездке в Штаты.
Президент отметил, что уверен в том, что Украина получит финпомощь от США. Кроме того, в США знают, как повлияет поддержка боеспособности и обороны Украины.
Что известно о финансовой помощи США для Украины
В октябре этого года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование военной помощи для Украины более чем на 61 млрд долларов.
Однако 6 декабря Сенат США заблокировал начало дебатов по пакету военной помощи. Причиной этого стали требования республиканской партии внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.
Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по предоставлению финансирования для военной помощи Украине. На этом фоне Сенат США решил продлить работу перед рождественскими каникулами.
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