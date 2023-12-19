Зеленський назвав представників своєї команди, яких не збирається міняти

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру позбутись своє команди, оскільки це зменшить західну допомогу і зробить Україну слабкішою.

Зеленський пояснив, чому не змінить свою команду

Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції відповів, кого можна змінити у команді президента, щоб Україна стала сильнішою.

Що стосується моєї команди, якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, 5 – 6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкішими, буде менше ППО, буде менше допомоги. При всій повазі до вашої риторики, просто не можу дозволити цього собі, – заявив президент. Поширити

Зеленський також вважає, що не можна розпускати Верховну Раду, оскільки це призведе до виборів.

Що можу зробити як президент? Не можу їх розпустити. Бо тоді будуть вибори. Вибори не можна під час війни проводити, - зазначив президент. Поширити

Президент при цьому нагадав, що "які б депутати не були" вони проголосували євроінтеграційні закони.

У Раді підтримали заборону на проведення виборів в умовах війни

1 грудня всі політичні сили у Верховній Раді підтримали заборону на проведення виборів в Україні в умовах розв'язаної Росією злочинної війни.

Ми дійшли згоди, що майбутні вільні і чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни і завершення дії воєнного стану з часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану), - зазначається у висновках за результатами зустрічі. Поширити

Також наголошується, що майбутні загальнонаціональні вибори матимуть величезне значення для демократичних перспектив України. Тому депутати переконані, що вони мають бути проведені з дотриманням міжнародних стандартів.