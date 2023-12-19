Зеленський назвав представників своєї команди, яких не збирається міняти

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру позбутись своє команди, оскільки це зменшить західну допомогу і зробить Україну слабкішою.
Зеленський пояснив, чому не змінить свою команду
Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції відповів, кого можна змінити у команді президента, щоб Україна стала сильнішою.
Зеленський також вважає, що не можна розпускати Верховну Раду, оскільки це призведе до виборів.
Президент при цьому нагадав, що "які б депутати не були" вони проголосували євроінтеграційні закони.
У Раді підтримали заборону на проведення виборів в умовах війни
1 грудня всі політичні сили у Верховній Раді підтримали заборону на проведення виборів в Україні в умовах розв'язаної Росією злочинної війни.
Також наголошується, що майбутні загальнонаціональні вибори матимуть величезне значення для демократичних перспектив України. Тому депутати переконані, що вони мають бути проведені з дотриманням міжнародних стандартів.
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