Чи можуть у наступному році відбутись вибори в Україні — пояснення Арахамії
Категорія
Політика
Дата публікації

Чи можуть у наступному році відбутись вибори в Україні — пояснення Арахамії

Давид Арахамія
Джерело:  online.ua

За словами глави фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, з огляду на продовження розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України, не варто чекати на проведення виборів у країні будь-якого формату протягом найближчих років. 

Україна відмовилась від проведення виборів протягом найближчих років

Арахамія в ефірі передачі "Мосейчук+" зазначив, що протягом найближчих років не варто очікувати на проведення виборів будь-якого формату, від президентських до місцевих.

Я думаю, що давайте будемо пороково йти, - наступний рік я не вважаю що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде, - підкреслив Арахамія.

Він зазначив, що ніхто з партнерів не вимагає від України проведення виборів в умовах війни.

Однак, за його словами, це питання час від час підіймають окремі західні посадовці.

Поодинокі були політики які казали що "можливо вам треба буде сідати за стіл перемови, і тоді можливо якщо ви будете умовно не легітимні, і тоді до вас можуть бути такі питання можливо вам треба провести вибори, - зазначив Арахамія.

Нардеп зауважив, що коли обговорення теми проведення виборів починає торкатись конкретних питань, то тема виборів одразу ж себе вичерпує.

А саме як будуть голосувати чи балотуватись військові, а як ті 6 мільйонів українців за кордоном мають віддати свої голоси, а як зробити, щоб повітряна тривога не була цілий день, і таке інше. Вони не мають відповіді, і ніхто на такі питання не має відповіді, - пояснює Арахамія.

Лукашенко на початку війни дав обіцянку Зеленському

Арахамія зазначив, що на початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну білоруський диктатор Олександр Лукашенко пообіцяв президенту Володимиру Зеленському, що білоруські військові не прийматимуть участі у військових діях.

Він тоді сказав: "Ми не будемо воювати з Україною". Він чесно сказав: "Я не можу допустити, щоб вони не користувалися моєю інфраструктурою і через Білорусь не заходили і не запускали ракети, але я гарантую, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України, - розповів Арахамія.

Він додав, що тоді в Офісі президента не повірили словам Лукашенка. Були певні провокації, але диктатор досі тримає своє слово.

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