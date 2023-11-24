Чи можуть у наступному році відбутись вибори в Україні — пояснення Арахамії

За словами глави фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, з огляду на продовження розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України, не варто чекати на проведення виборів у країні будь-якого формату протягом найближчих років.
Україна відмовилась від проведення виборів протягом найближчих років
Арахамія в ефірі передачі "Мосейчук+" зазначив, що протягом найближчих років не варто очікувати на проведення виборів будь-якого формату, від президентських до місцевих.
Він зазначив, що ніхто з партнерів не вимагає від України проведення виборів в умовах війни.
Однак, за його словами, це питання час від час підіймають окремі західні посадовці.
Нардеп зауважив, що коли обговорення теми проведення виборів починає торкатись конкретних питань, то тема виборів одразу ж себе вичерпує.
Лукашенко на початку війни дав обіцянку Зеленському
Арахамія зазначив, що на початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну білоруський диктатор Олександр Лукашенко пообіцяв президенту Володимиру Зеленському, що білоруські військові не прийматимуть участі у військових діях.
Він додав, що тоді в Офісі президента не повірили словам Лукашенка. Були певні провокації, але диктатор досі тримає своє слово.
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