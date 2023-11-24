Могут ли в следующем году пройти выборы в Украине — объяснение Арахамии

По словам главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, учитывая продолжение развязанной Кремлем преступной войны против Украины, не стоит ожидать проведения выборов в стране какого-либо формата в течение ближайших лет.
Украина отказалась от проведения выборов в ближайшие годы
Арахамия в эфире передачи "Мосейчук+" отметил, что в ближайшие годы не стоит ожидать проведения выборов любого формата, от президентских до местных.
Он отметил, что никто из партнеров не требует от Украины проведения выборов в условиях войны.
Однако, по его словам, этот вопрос время от времени поднимают отдельные западные должностные лица.
Нардеп отметил, что когда обсуждение темы проведения выборов начинает затрагивать конкретные вопросы, то тема выборов сразу же себя исчерпывает.
Лукашенко в начале войны дал обещание Зеленскому
Арахамия отметил, что в начале преступного вторжения армии РФ в Украину белорусский диктатор Александр Лукашенко пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что белорусские военные не будут участвовать в военных действиях.
Он добавил, что тогда в Офисе президента не поверили словам Лукашенко. Были определенные провокации, но диктатор все еще держит свое слово.
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