Могут ли в следующем году пройти выборы в Украине — объяснение Арахамии
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Могут ли в следующем году пройти выборы в Украине — объяснение Арахамии

Давид Арахамия
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Источник:  online.ua

По словам главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, учитывая продолжение развязанной Кремлем преступной войны против Украины, не стоит ожидать проведения выборов в стране какого-либо формата в течение ближайших лет.

Украина отказалась от проведения выборов в ближайшие годы

Арахамия в эфире передачи "Мосейчук+" отметил, что в ближайшие годы не стоит ожидать проведения выборов любого формата, от президентских до местных.

Я думаю, что давайте будем пороково идти, - следующий год я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. В следующем году – ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет, – подчеркнул Арахамия.

Он отметил, что никто из партнеров не требует от Украины проведения выборов в условиях войны.

Однако, по его словам, этот вопрос время от времени поднимают отдельные западные должностные лица.

Одиноки были политики, которые говорили, что "возможно вам нужно будет садиться за стол переговора, и тогда возможно если вы будете условно не легитимны, и тогда к вам могут быть такие вопросы, возможно, вам нужно провести выборы", - отметил Арахамия.

Нардеп отметил, что когда обсуждение темы проведения выборов начинает затрагивать конкретные вопросы, то тема выборов сразу же себя исчерпывает.

А как будут голосовать или баллотироваться военные, а как те 6 миллионов украинцев за границей должны отдать свои голоса, а как сделать, чтобы воздушная тревога не была целый день, и так далее. У них нет ответа, и никто на такие вопросы не имеет ответа, - объясняет Арахамия.

Лукашенко в начале войны дал обещание Зеленскому

Арахамия отметил, что в начале преступного вторжения армии РФ в Украину белорусский диктатор Александр Лукашенко пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что белорусские военные не будут участвовать в военных действиях.

Он тогда сказал: "Мы не будем воевать с Украиной". Он честно сказал: "Я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через Беларусь не заходили и не запускали ракеты, но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины", - рассказал Арахамия.

Он добавил, что тогда в Офисе президента не поверили словам Лукашенко. Были определенные провокации, но диктатор все еще держит свое слово.

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