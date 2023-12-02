Світ не має визнавати легітимність Путіна за результатами сфальсифікованих виборів — Зеленський
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Світ не має визнавати легітимність Путіна за результатами сфальсифікованих виборів — Зеленський

Володимир Зеленський
Джерело:  AP

За словами президента Володимира Зеленського, світова спільнота має визнати кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна нелегітимним за результатами заздалегідь сфальсифікованих виборів. 

Світова спільнота має визнати Путіна нелегітимним після виборів

Зеленський підкреслив, що питання, чи визнавати легітимність кремлівського диктатора за результатами виборів, які мають відбутись в Росії у березні наступного року, мають вирішувати західні лідери.

Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони відбуваються - всі знають, яким буде результат... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає, - зазначив президент.

За його словами, після 2014 року західні країни більше не просували потужні заходи, спрямовані на подальшу ізоляцію РФ.

І зараз, якщо Путін піде на вибори, і, ймовірно, є великий відсоток цього, і також дуже високий відсоток того, що він переможе. Він же бореться сам із собою. Тому тут "гра" вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу - визнати їх чи ні. До речі, може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна, - зазначив Зеленський.

Чому на Заході мають і самі розуміти важливість невизнання легітимності Путіна

Водночас він заявив, що "дуже хотів би, щоб західний світ сам розумів", що підсумки виборів у РФ будуть нелегітимними, відповідаючи на запитання, чи став би він закликати до цього міжнародну спільноту.

Щоб мені не доводилося це робити - дзвонити, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ усе це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла усюди і, безумовно, в Україну, - підкреслив глава держави.

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