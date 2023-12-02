Світ не має визнавати легітимність Путіна за результатами сфальсифікованих виборів — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, світова спільнота має визнати кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна нелегітимним за результатами заздалегідь сфальсифікованих виборів.
Світова спільнота має визнати Путіна нелегітимним після виборів
Зеленський підкреслив, що питання, чи визнавати легітимність кремлівського диктатора за результатами виборів, які мають відбутись в Росії у березні наступного року, мають вирішувати західні лідери.
За його словами, після 2014 року західні країни більше не просували потужні заходи, спрямовані на подальшу ізоляцію РФ.
Чому на Заході мають і самі розуміти важливість невизнання легітимності Путіна
Водночас він заявив, що "дуже хотів би, щоб західний світ сам розумів", що підсумки виборів у РФ будуть нелегітимними, відповідаючи на запитання, чи став би він закликати до цього міжнародну спільноту.
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