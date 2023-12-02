Світ не має визнавати легітимність Путіна за результатами сфальсифікованих виборів — Зеленський

Світова спільнота має визнати Путіна нелегітимним після виборів

Зеленський підкреслив, що питання, чи визнавати легітимність кремлівського диктатора за результатами виборів, які мають відбутись в Росії у березні наступного року, мають вирішувати західні лідери.

Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони відбуваються - всі знають, яким буде результат... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає, - зазначив президент. Поширити

За його словами, після 2014 року західні країни більше не просували потужні заходи, спрямовані на подальшу ізоляцію РФ.

І зараз, якщо Путін піде на вибори, і, ймовірно, є великий відсоток цього, і також дуже високий відсоток того, що він переможе. Він же бореться сам із собою. Тому тут "гра" вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу - визнати їх чи ні. До речі, може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна, - зазначив Зеленський. Поширити

Чому на Заході мають і самі розуміти важливість невизнання легітимності Путіна

Водночас він заявив, що "дуже хотів би, щоб західний світ сам розумів", що підсумки виборів у РФ будуть нелегітимними, відповідаючи на запитання, чи став би він закликати до цього міжнародну спільноту.