Мир не должен признавать легитимность Путина по результатам сфальсифицированных выборов — Зеленский

Мировое сообщество должно признать Путина нелегитимным после выборов

Зеленский подчеркнул, что вопрос, признавать ли легитимность кремлевского диктатора по результатам выборов, которые должны пройти в России в марте следующего года, должны решать западные лидеры.

Мы понимаем, что выборы в России проходят недемократично. Не важно, как они проходят - все знают, каков будет результат... Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает, - отметил президент. Поделиться

По его словам, после 2014 г. западные страны больше не продвигали мощные меры, направленные на дальнейшую изоляцию РФ.

И сейчас, если Путин пойдет на выборы, и, вероятно, большой процент этого, и также очень высок процент того, что он победит. Он ведь борется сам с собой. Поэтому здесь "игра" уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира – признать их или нет. Кстати, может быть переломный момент – нелегитимность президента Путина, – отметил Зеленский. Поделиться

Почему на Западе должны и сами понимать важность непризнания легитимности Путина

В то же время он заявил, что "очень хотел бы, чтобы западный мир сам понимал", что итоги выборов в РФ будут нелегитимными, отвечая на вопрос, стал ли он призывать к этому международное сообщество.