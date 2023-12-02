Мир не должен признавать легитимность Путина по результатам сфальсифицированных выборов — Зеленский
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Мир не должен признавать легитимность Путина по результатам сфальсифицированных выборов — Зеленский

Владимир Зеленский
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Источник:  AP

По словам президента Владимира Зеленского, мировое сообщество должно признать кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина нелегитимным по результатам заранее сфальсифицированных выборов.

Мировое сообщество должно признать Путина нелегитимным после выборов

Зеленский подчеркнул, что вопрос, признавать ли легитимность кремлевского диктатора по результатам выборов, которые должны пройти в России в марте следующего года, должны решать западные лидеры.

Мы понимаем, что выборы в России проходят недемократично. Не важно, как они проходят - все знают, каков будет результат... Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает, - отметил президент.

По его словам, после 2014 г. западные страны больше не продвигали мощные меры, направленные на дальнейшую изоляцию РФ.

И сейчас, если Путин пойдет на выборы, и, вероятно, большой процент этого, и также очень высок процент того, что он победит. Он ведь борется сам с собой. Поэтому здесь "игра" уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира – признать их или нет. Кстати, может быть переломный момент – нелегитимность президента Путина, – отметил Зеленский.

Почему на Западе должны и сами понимать важность непризнания легитимности Путина

В то же время он заявил, что "очень хотел бы, чтобы западный мир сам понимал", что итоги выборов в РФ будут нелегитимными, отвечая на вопрос, стал ли он призывать к этому международное сообщество.

Чтобы мне не приходилось это делать – звонить, оказывать давление, говорить. Мне кажется, что мир все это уже понимает после всего горя, которое Россия принесла всюду и, безусловно, в Украину, - подчеркнул глава государства.

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