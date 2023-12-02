Мир не должен признавать легитимность Путина по результатам сфальсифицированных выборов — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, мировое сообщество должно признать кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина нелегитимным по результатам заранее сфальсифицированных выборов.
Мировое сообщество должно признать Путина нелегитимным после выборов
Зеленский подчеркнул, что вопрос, признавать ли легитимность кремлевского диктатора по результатам выборов, которые должны пройти в России в марте следующего года, должны решать западные лидеры.
По его словам, после 2014 г. западные страны больше не продвигали мощные меры, направленные на дальнейшую изоляцию РФ.
Почему на Западе должны и сами понимать важность непризнания легитимности Путина
В то же время он заявил, что "очень хотел бы, чтобы западный мир сам понимал", что итоги выборов в РФ будут нелегитимными, отвечая на вопрос, стал ли он призывать к этому международное сообщество.
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