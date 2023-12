Как провалы российской армии в войне влияют на предстоящие выборы в РФ – ответ аналитиков

Как Путин готовится к выборам

Как отмечают аналитики, в президентской кампании Путин хочет сконцентрировать внимание на внутренних делах РФ и критике Запада.

Кроме того, российские чиновники хотят усилить цензуру в стране. Они объясняют это тем, что выехавшие из страны россияне предприняли попытки дискредитировать предстоящие российские президентские выборы.

Российские власти также пытались консолидировать контроль над российским информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры.

Также на выборы могут оказывать влияние родственники мобилизованных. В РФ увеличилось количество жалоб и призывов о помощи мобилизованным, несмотря на попытки России цензурировать их.

Что известно о страхах Кремля из-за угрозы протестов дружин военных

По информации журналистов издания, в Кремле понимают, что недовольство дружин военных преступной армии РФ может перерасти в протесты и стать серьезной политической проблемой накануне президентских выборов в России в марте следующего года.

С целью недопущения распространения недовольства среди женщин военных местные власти уже получили указание по скорейшей выдаче денежных обеспечений.

Авторы материала отмечают, что по мнению кремлевских чиновников, российские дружины больше волнуют деньги, чем возвращение мужа домой.

По информации издания The Times of London со ссылкой на российское издание The Insider, чиновники также получили указание не допустить ухудшения ситуации с протестами.

Убедите, обещайте, платите. Что угодно, чтобы это не вышло на улицу, в любом количестве, хоть 50 человек, говорится в указании Кремля. Поделиться

Власти также отклонили заявки дружин военных на проведение акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге.