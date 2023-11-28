В США заявили о тотальном провале нового плана Путина

Команда ISW пришла к выводу, что попытки Кремля касательно создания искусственного миграционного кризиса на финской границе все же были провальными.

Финляндия смогла дать отпор России

Попытка России искусственно создать миграционный кризис на финской границе, похоже, провалилась благодаря быстрой реакции финских властей, - заявили представители американского Института изучения войны (ISW). Поделиться

Что важно понимать, официальные Хельсинки действительно сделали все возможное, чтобы воспрепятствовать планам российского диктатора Владимира Путина.

Так, 27 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо официально подтвердил, что его страна закроет последний пункт пересечения границы с Россией, "если это будет необходимо".

По его словам, финское правительство готово принять дополнительные меры в ответ на искусственно созданный Россией миграционный кризис.

Как уже упоминалось ранее, 23 ноября Финляндия закрыла три пункта пропуска на финско-российской границе, оставив открытым только самый северный пункт пропуска.

Несколько других финских чиновников также высказались в поддержку закрытия всей границы с Россией.

Почему вспыхнул новый конфликт между Финляндией и Россией

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко поручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву собрать мигрантов с Ближнего Востока, Африки и других регионов и отправить их в финскую границу.

В Кремле жаловались на то, что финские пограничники не пускают большинство мигрантов на территорию Финляндии, и что из-за этого власти РФ вынуждены расселять их на территории страны-агрессорки.