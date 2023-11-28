У США заявили про тотальний провал нового плану Путіна

Команда ISW дійшла висновку, що спроби Кремля щодо створення штучної міграційної кризи на фінському кордоні все-таки були провальними.

Фінляндія змогла дати відсіч Росії

Спроба Росії штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні, схоже, провалилася завдяки швидкій реакції фінської влади, - заявили представники американського Інституту вивчення війни (ISW). Поширити

Що важливо розуміти, офіційні Гельсінкі справді зробили все можливе, щоб перешкодити планам російського диктатора Володимира Путіна.

Так, 27 листопада пем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо офіційно підтвердив, що його країна закриє останній пункт перетину кордону з Росією, "якщо це буде необхідно".

За його словами, фінський уряд готовий вжити додаткових заходів у відповідь на штучно створену Росією міграційну кризу.

Як уже згадувалося раніше, 23 листопада Фінляндія закрила три пункти пропуску на фінсько-російському кордоні, залишивши відкритим лише найпівнічніший пункт пропуску.

Кілька інших фінських урядовців також висловилися на підтримку закриття всього кордону з Росією.

Чому спалахнув новий конфлікт між Фінляндією та Росією

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, перший заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко доручив голові МВС Росії Володимиру Колокольцеву зібрати мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших регіонів і відправити їх до фінського кордону.

У Кремлі скаржилися на те, що фінські прикордонники не пускають більшість мігрантів на територію Фінляндії, і що через це влада РФ змушена розселяти їх на території країни-агресорки.