Як провали російської армії у війні впливають на майбутні вибори у РФ — відповідь аналітиків

Як Путін готується до виборів

Як зазначають аналітики, у президентській кампанії Путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах РФ та критиці Заходу.

Окрім того, російські посадовці хочуть посилити цензурування в країні. Вони пояснюють це тим, що росіяни, які виїхали з країни, почали спроби дискредитувати майбутні російські президентські вибори.

Російська влада також намагалася консолідувати контроль над російським інформаційним простором і посилила заходи щодо заохочення самоцензури.

Також на вибори можуть впливати родичі мобілізованих. У РФ збільшилась кількість скарг та закликів про допомогу мобілізованим, незважаючи на спроби Росії цензурувати їх.

Що відомо про страхи Кремля через загрозу протестів дружин військових

За інформацією журналістів видання, у Кремлі розуміють, що невдоволення дружин військових злочинної армії РФ може перерости у протести і стати серйозною політичною проблемою напередодні президентських виборів в Росії у березні наступного року.

Із метою недопущення поширення невдоволення серед жінок військових місцева влада вже отримала вказівку щодо якомога швидшої видачі грошових забезпечень.

Автори матеріалу зазначають, що на думку кремлівських чиновників, російських дружин більше хвилюють гроші, ніж повернення чоловіка додому.

За інформацією видання The Times of London з посиланням на російське видання The Insider, чиновники також отримали вказівку не допустити погіршення ситуації із протестами.

Переконуйте, обіцяйте, платіть. Що завгодно, аби це не вийшло на вулицю, в будь-якій кількості, хоч 50 осіб, - йдеться у вказівці Кремля. Поширити

Влада також відхилила заявки дружин військових на проведення акцій протесту у Москві та Санкт-Петербурзі.