Зеленский назвал представителей своей команды, которых не собирается менять

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен избавиться от своей команды, поскольку это уменьшит западную помощь и сделает Украину слабее.
Зеленский объяснил, почему не изменит свою команду
Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции ответил, кого можно изменить в команде президента, чтобы Украина стала сильнее.
Зеленский также считает, что нельзя распускать Верховную Раду, поскольку это приведет к выборам.
Президент при этом напомнил, что "какие бы депутаты ни были" они проголосовали евроинтеграционные законы.
В Раде поддержали запрет на проведение выборов в условиях войны
1 декабря все политические силы в Верховной Раде поддержали запрет на проведение выборов в Украине в условиях развязанной Россией преступной войны.
Также отмечается, что предстоящие общенациональные выборы будут иметь огромное значение для демократических перспектив Украины. Поэтому депутаты уверены, что они должны быть проведены с соблюдением международных стандартов.
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