Зеленский назвал представителей своей команды, которых не собирается менять

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен избавиться от своей команды, поскольку это уменьшит западную помощь и сделает Украину слабее.

Зеленский объяснил, почему не изменит свою команду

Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции ответил, кого можно изменить в команде президента, чтобы Украина стала сильнее.

Что касается моей команды, если я избавлюсь от своей команды, у меня она небольшая, 5 – 6 менеджеров, то мы становимся с вами слабее, будет меньше ПВО, будет меньше помощи. При всем уважении к вашей риторике просто не могу позволить этого себе, – заявил президент. Поделиться

Зеленский также считает, что нельзя распускать Верховную Раду, поскольку это приведет к выборам.

Что я могу сделать как президент? Не могу их распустить. Потому что тогда будут выборы. Выборы нельзя во время войны проводить, – отметил президент. Поделиться

Президент при этом напомнил, что "какие бы депутаты ни были" они проголосовали евроинтеграционные законы.

В Раде поддержали запрет на проведение выборов в условиях войны

1 декабря все политические силы в Верховной Раде поддержали запрет на проведение выборов в Украине в условиях развязанной Россией преступной войны.

Мы пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее 6 месяцев после окончания военного положения), - отмечается в выводах по результатам встречи. Поделиться

Также отмечается, что предстоящие общенациональные выборы будут иметь огромное значение для демократических перспектив Украины. Поэтому депутаты уверены, что они должны быть проведены с соблюдением международных стандартов.