Росія не досягла жодних цілей в 2023 році. Зеленський заперечив можливіть поразки України
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія не досягла жодних цілей в 2023 році. Зеленський заперечив можливіть поразки України

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув можливість програшу України на полі бою. Україна була і в більш складній ситуації, але вистояла тоді, вистоїть і зараз. 

Україна обов’язково переможе Росію — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відкидає можливість переходу держави до програшу у війні з Росією, зокрема на тлі зниження обсягів допомоги від партнерів та союзників.

Про це 19 грудня Президент сказав на підсумковій пресконференції у Києві.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, чи може Україна поступово прийти до програшу у війні, Зеленський дав негативну відповідь.

Ні... Ми були у найскладнішій ситуації, ми були майже повністю окуповані - принаймні центральні регіони, логістика нашої держави, дороги, залізниця, доставка продуктів харчування, ми були в повній блокаді, ми вийшли, – заявив Зеленський.

За словами президента, зараз Україна має "іншу ситуацію".

Чи очікувати Україні допомогу від США

Президент Володимир Зеленський впевнений, що допомога від США надходитиме надалі та розповів про свою поїздку в Штати.

Що стосується фінансової допомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що США нас не зрадять і те, про що ми домовилися в США буде виконано в повному обсязі, – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що впевнений в тому, що Україна отримає фіндопомогу від США. Окрім того, в США знають, як вплине підтримка на боєздатність та оборону України.

Мені здається, я знайшов порозуміння з Байденом і обома палатами. Подивимось, – підкреслив він.

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