12-й пакет санкцій від ЄС допоможе скоротити економічний потенціал РФ — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ у відповідь на злочинну, збройну агресію проти України допоможе скоротити економічний потенціал країни-агресорки.

Як нові санкції ЄС вплинуть на економіку країни-агресорки РФ

Зеленський привітав схвалення ЄС нового пакету санкцій проти РФ.

Президент зазначив, що у нового пакета обмежень є низка унікальних особливостей.

Важливо, що вперше з’являється заборона на російські алмази та діаманти. Нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в Росію товарів та технологій подвійного призначення… Є нові обмеження імпорту з Росії, - зазначає глава держави. Поширити

Зеленський підкреслив, що всі ці обмежувальні заходи мають скоротити економічне підгрунття кремлівського режиму для подальшого ведення злочинної війни.

Також Зеленський додав, що українська сторона продовжуватиме роботу з країнами-партнерами, щоб санкції, які застосовують Європа - "працювали глобально".

Що відомо про роботу ЄС над наступним пакетом антиросійських санкцій

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна передала Єврокомісії пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ.

Йдеться про секторальні та персональні обмежувальні заходи, які не увійшли до 12-го пакету, введеного Євросоюзом.

На питання ведучих про те, чи ведеться в ЄС робота над 13-м пакетом санкцій проти РФ через широкомасштабну військову агресію проти України, чиновник відповів ствердно.

Представник ОП нагадав, що Європейська комісія започатковує кожен пакет санкцій, і тема нових обмежувальних заходів щодо країни-агресора піднімалася під час бесіди глави держави Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн минулого тижня.