12-й пакет санкций от ЕС поможет сократить экономический потенциал РФ — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, 12-й пакет санкций ЕС против РФ в ответ на преступную, вооруженную агрессию против Украины поможет сократить экономический потенциал страны-агрессорки.

Как новые санкции ЕС повлияют на экономику страны-агрессорки РФ

Зеленский приветствовал одобрение ЕС нового пакета санкций против РФ.

Президент отметил, что у нового пакета ограничений есть ряд уникальных особенностей.

Важно, что впервые появляется запрет на русские алмазы и бриллианты. Новые меры против обхода санкций и поставок в Россию товаров и технологий двойного назначения… Есть новые ограничения импорта из России, - отмечает глава государства. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что все эти ограничительные меры должны сократить экономическую подоплеку кремлевского режима для дальнейшего ведения преступной войны.

Также Зеленский добавил, что украинская сторона будет продолжать работу со странами-партнерами, чтобы санкции, применяемые Европой, "работали глобально".

Что известно о работе ЕС над следующим пакетом антироссийских санкций

По словам замруководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина передала Еврокомиссии предложения по новому пакету санкций против РФ.

Речь идет о секторальных и персональных ограничительных мерах, не вошедших в 12-й пакет, введенный Евросоюзом.

На вопрос ведущих о том, ведется ли в ЕС работа над 13-м пакетом санкций против РФ из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины, чиновник ответил утвердительно.

Представитель ОП напомнил, что Европейская комиссия начинает каждый пакет санкций, и тема новых ограничительных мер в отношении страны-агрессора поднималась во время беседы главы государства Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен на прошлой неделе.