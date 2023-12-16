Австрия уже не против. ЕС вскоре проголосует за 12-ый пакет антироссийских санкций

Австрия сняла свой "резерв для изучения" – это когда руководство страны просит дополнительное время, чтобы изучить мелкий юридический шрифт, прежде чем подписывать решение ЕС. Новый пакет санкций Евросоюза против России будет принят в ближайшее время.

Австрия сняла свой "резерв"

Европейский союз на следующей неделе проведет голосование за 12-й пакет санкций против России.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter (Х).

twitter.com/RikardJozwiak

Австрия сняла свой резерв. Российские санкции должны быть официально приняты на этой неделе, – сообщил он. Поделиться

12-ый пакет санкций против РФ

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России, но в этот раз не из-за Венгрии.

Этому препятствовала Австрия, требующая от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Впоследствии стало известно, что Австрия наложила "резерв по изучению" нового пакета санкций.

"Резервы для изучения" – это когда руководство страны просит дополнительное время, чтобы изучить юридический мелкий шрифт, прежде чем подписывать решение ЕС.

Новый пакет санкций против России в большей степени сосредоточен на мерах по борьбе с обходом ограничений и включает в себя запрет на поставку российских алмазов.

Что известно о причинах блокирования Австрией 12-го пакета санкций ЕС против РФ

По информации журналистов издания, австрийские власти требуют исключения банка Raiffeisen Bank из созданного Украиной списка спонсоров войны, что лишь подчеркивает тесные экономические связи между Австрией и Россией.

Австрийские власти защищают интересы банка, пытающегося сохранить собственный прибыльный бизнес на территории РФ.

Ранее в октябре министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг открыто подверг критике этот черный список как произвольный на встрече европейских министров в Киеве.

Кроме этого представители Австрии жаловались на этот список в Брюсселе во время встреч высокопоставленных чиновников и европейских дипломатов.

По информации собеседников издания, представители банка также встречались с сотрудниками Нацагентства по предотвращению коррупции Украины, которое занимается составлением списка.

Некоторые компании уже были исключены из списка, в том числе венгерский OTP Bank, что вызвало недовольство австрийских чиновников и самого банка.