Австрия уже не против. ЕС вскоре проголосует за 12-ый пакет антироссийских санкций

Австрия сняла свой "резерв для изучения" – это когда руководство страны просит дополнительное время, чтобы изучить мелкий юридический шрифт, прежде чем подписывать решение ЕС. Новый пакет санкций Евросоюза против России будет принят в ближайшее время.
Австрия сняла свой "резерв"
Европейский союз на следующей неделе проведет голосование за 12-й пакет санкций против России.
Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter (Х).
12-ый пакет санкций против РФ
Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России, но в этот раз не из-за Венгрии.
Этому препятствовала Австрия, требующая от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
Впоследствии стало известно, что Австрия наложила "резерв по изучению" нового пакета санкций.
"Резервы для изучения" – это когда руководство страны просит дополнительное время, чтобы изучить юридический мелкий шрифт, прежде чем подписывать решение ЕС.
Новый пакет санкций против России в большей степени сосредоточен на мерах по борьбе с обходом ограничений и включает в себя запрет на поставку российских алмазов.
Что известно о причинах блокирования Австрией 12-го пакета санкций ЕС против РФ
По информации журналистов издания, австрийские власти требуют исключения банка Raiffeisen Bank из созданного Украиной списка спонсоров войны, что лишь подчеркивает тесные экономические связи между Австрией и Россией.
Австрийские власти защищают интересы банка, пытающегося сохранить собственный прибыльный бизнес на территории РФ.
Ранее в октябре министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг открыто подверг критике этот черный список как произвольный на встрече европейских министров в Киеве.
Кроме этого представители Австрии жаловались на этот список в Брюсселе во время встреч высокопоставленных чиновников и европейских дипломатов.
По информации собеседников издания, представители банка также встречались с сотрудниками Нацагентства по предотвращению коррупции Украины, которое занимается составлением списка.
Некоторые компании уже были исключены из списка, в том числе венгерский OTP Bank, что вызвало недовольство австрийских чиновников и самого банка.
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