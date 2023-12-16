Австрія вже не проти. ЄС невдовзі проголосує за 12-ий пакет антиросійських санкцій

Австрія зняла свій "резерв для вивчення" – це коли керівництво країни просить додатковий час, щоб вивчити юридичний дрібний шрифт, перш ніж підписувати рішення ЄС. Тож новий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено найближчим часом.

Австрія зняла свій “резерв”

Європейський союз наступного тижня проведе голосування за 12 пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter (Х).

twitter.com/RikardJozwiak

Австрія зняла свій резерв. Російські санкції мають бути офіційно ухвалені цього тижня, – повідомив він. Поширити

12-ий пакет санкцій проти РФ

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив про те, що посли ЄС не змогли погодити новий пакет санкцій проти Росії , але цього разу не через Угорщину.

Цьому перешкоджала Австрія, яка вимагає від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Згодом стало відомо, що Австрія наклала "резерв для вивчення" нового пакету санкцій.

"Резерв для вивчення" – це коли керівництво країни просить додатковий час, щоб вивчити юридичний дрібний шрифт, перш ніж підписувати рішення ЄС.

Новий пакет санкцій проти Росії більшою мірою зосереджений на заходах по боротьбі з обходом обмежень і включає заборону на постачання російських алмазів.

Що відомо про причини блокування Австрією 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ

За інформацією журналістів видання, австрійська влада вимагає виключення банку Raiffeisen Bank зі створеного Україною списку спонсорів війни, що лише підкреслює тісні економічні зв’язки між Австрією та Росією.

Австрійська влада захищає інтереси банку, який намагається зберегти власний прибутковий бізнес на території РФ.

Раніше в жовтні міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг відкрито розкритикував цей чорний список як довільний на зустрічі європейських міністрів у Києві.

Окрім цього представники Австрії жалілись на цей список у Брюсселі під час зустрічей високопосадовців і європейських дипломатів.

За інформацією співрозмовників видання, представники банку також зустрічались із співробітниками Нацагентства із запобігання корупції України, яке займається складання списку.

Деякі компанії вже були виключені зі списку, зокрема угорський OTP Bank, що викликало невдоволення австрійських чиновників і самого банку.