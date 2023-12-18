140 человек попали в списки 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Среди топ-чиновников РФ санкции ЕС наложены на сына Дмитрия Медведева Илью, главу Генштаба Воздушно-космических сил РФ Виктора Афзалова, главу Московской городской думы Алексея Шапошникова и весь состав Центральной избирательной комиссии РФ.

Российские чиновники и пропагандисты – под новыми санкциями ЕС

В Официальном журнале ЕС 18 декабря опубликовали список физических и юридических лиц, на которые распространились санкции в пределах принятого 12-го пакета.

В документе упоминаются российские пропагандисты и коллаборанты, работающие на оккупированных Россией территориях Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей, а также компании, обеспечивающие там связь – и соответственно трансляцию пропаганды – и их руководители.

Среди топ-чиновников под санкции ЕС попал сын Дмитрия Медведева Илья, глава Генштаба Воздушно-космических сил РФ Виктор Афзалов, глава Московской городской думы Алексей Шапошников и весь состав Центральной избирательной комиссии РФ.

Также под санкции попали несколько членов Военно-промышленной комиссии РФ, российский финансовый регулятор Росфинмониторинга и его директор Юрий Чиханчин, а также директора ряда оборонных предприятий. В их числе и Борис Обносов, генеральный директор российской ракетостроительной компании КТРВ, против которого ранее санкции ввела Чехия.

Часть санкционных решений касается ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности, АО "Спецмаш", Пермского порохового завода, Уралтрансмаша, ПАО "Туполев", Казанского вертолетного завода, Тульского оружейного завода. Ограничения касаются нескольких российских военных и частных военных компаний, причастных к агрессии против Украины, в частности, соучредителя НПК Редут Анатолия Каразия.

Отдельно упомянутые санкции ЕС против специальной экономической зоны РФ Алабуга и связанных юрлиц – там, как известно, Россия стремится масштабировать производство иранских беспилотников "Шахед". Под ограничения оказались также пропагандистские телеканалы "Спас" и "Царьград".

Всего в дополнительном санкционном перечне – более 60 физических и более 80 юридических лиц.

Что известно о 12-м пакете санкций ЕС против РФ

Евросоюз 18 декабря одобрил введение 12-го пакета санкций против РФ из-за развязанной Кремлем преступной войны и террора в Украине.

В этом 12-м пакете мы предлагаем мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину. Наше сообщение четкое, как я уже заявлял, когда возглавлял неформальный Совет иностранных дел в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине и будем поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет, - пояснил руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Поделиться

В частности, среди ключевых новых санкционных мер, запрет на ввоз или перевозку алмазов из РФ.

Запрет касается добываемых на территории России алмазов, алмазы, идущие на экспорт из РФ, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Запрет также распространяется на ювелирные изделия с русскими бриллиантами.