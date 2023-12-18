140 осіб потрапили у списки 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

140 осіб потрапили у списки 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ

ЄС
Джерело:  Європейська правда

Серед топ-посадовців РФ санкції ЄС накладені на сина Дмитра Медведєва Іллю, голову Генштабу Повітряно-космічних сил РФ Віктора Афзалова, голову Московської міської думи Алексєя Шапошнікова і весь склад Центральної виборчої комісії РФ.

Російські високопосадовці та пропагандисти – під новими санкціями ЄС

В Офіційному журналі ЄС 18 грудня опублікували перелік фізичних та юридичних осіб, на які поширились санкції в межах ухваленого 12-го пакета.

У документі згадуються російські пропагандисти й колаборанти, які працюють на окупованих Росією територіях Криму, а також Запорізької й Херсонської областей, а також компанії, що забезпечують там зв’язок – і, відповідно, трансляцію пропаганди, – та їхні керівники.

Серед топ-посадовців під санкції ЄС потрапив син Дмитрія Медведєва Ілля, голова Генштабу Повітряно-космічних сил РФ Віктор Афзалов, голова Московської міської думи Алексєй Шапошніков і весь склад Центральної виборчої комісії РФ.

Також під санкції потрапили кілька членів Військово-промислової комісії РФ, російський фінансовий регулятор Росфінмоніторинг і його директор Юрій Чіханчін, а ще директори низки оборонних підприємств. Серед них і Борис Обносов, генеральний директор російської ракетобудівної компанії КТРВ, проти якого раніше санкції запровадила Чехія.

Частина санкційних рішень стосується низки підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, зокрема АО "Спецмаш", Пермського порохового заводу, Уралтрансмашу, ПАО "Туполев", Казанського вертолітного заводу, Тульського збройового заводу. Обмеження стосуються кількох російських військових і приватних військових компаній, причетних до агресії проти України, зокрема співзасновника ПВК Редут Анатолія Каразія.

Окремо згадані санкції ЄС проти спеціальної економічної зони РФ Алабуга й пов'язаних юросіб – там, як відомо, Росія прагне масштабувати виробництво іранських безпілотників "Шахед". Під обмеження потрапили також пропагандистські телеканали "Спас" і "Царьград".

Усього в додаткову санкційному переліку – понад 60 фізичних і понад 80 юридичних осіб.

Що відомо про 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Євросоюз 18 грудня схвалив введення 12-го пакету санкцій проти РФ через розв'язану Кремлем злочинну війну і терор в Україні. 

У цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше повідомлення чітке, як я вже заявляв, коли очолював неформальну Раду із закордонних справ у Києві: ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет, - пояснив керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Зокрема, серед ключових нових санкційних заходів, заборона на ввезення або перевезення алмазів з РФ.

Заборона стосується видобутих на території Росії алмазів, алмази, які йдуть на експорт з РФ, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Австрія зірвала схвалення Євросоюзом 12 пакету санкцій проти РФ — Reuters
Прапор Австрії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Австрія вже не проти. ЄС невдовзі проголосує за 12-ий пакет антиросійських санкцій
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС затвердив 12-й пакет санкцій проти РФ
Прапори ЄС та РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм