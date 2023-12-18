140 осіб потрапили у списки 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Серед топ-посадовців РФ санкції ЄС накладені на сина Дмитра Медведєва Іллю, голову Генштабу Повітряно-космічних сил РФ Віктора Афзалова, голову Московської міської думи Алексєя Шапошнікова і весь склад Центральної виборчої комісії РФ.

Російські високопосадовці та пропагандисти – під новими санкціями ЄС

В Офіційному журналі ЄС 18 грудня опублікували перелік фізичних та юридичних осіб, на які поширились санкції в межах ухваленого 12-го пакета.

У документі згадуються російські пропагандисти й колаборанти, які працюють на окупованих Росією територіях Криму, а також Запорізької й Херсонської областей, а також компанії, що забезпечують там зв’язок – і, відповідно, трансляцію пропаганди, – та їхні керівники.

Серед топ-посадовців під санкції ЄС потрапив син Дмитрія Медведєва Ілля, голова Генштабу Повітряно-космічних сил РФ Віктор Афзалов, голова Московської міської думи Алексєй Шапошніков і весь склад Центральної виборчої комісії РФ.

Також під санкції потрапили кілька членів Військово-промислової комісії РФ, російський фінансовий регулятор Росфінмоніторинг і його директор Юрій Чіханчін, а ще директори низки оборонних підприємств. Серед них і Борис Обносов, генеральний директор російської ракетобудівної компанії КТРВ, проти якого раніше санкції запровадила Чехія.

Частина санкційних рішень стосується низки підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, зокрема АО "Спецмаш", Пермського порохового заводу, Уралтрансмашу, ПАО "Туполев", Казанського вертолітного заводу, Тульського збройового заводу. Обмеження стосуються кількох російських військових і приватних військових компаній, причетних до агресії проти України, зокрема співзасновника ПВК Редут Анатолія Каразія.

Окремо згадані санкції ЄС проти спеціальної економічної зони РФ Алабуга й пов'язаних юросіб – там, як відомо, Росія прагне масштабувати виробництво іранських безпілотників "Шахед". Під обмеження потрапили також пропагандистські телеканали "Спас" і "Царьград".

Усього в додаткову санкційному переліку – понад 60 фізичних і понад 80 юридичних осіб.

Що відомо про 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Євросоюз 18 грудня схвалив введення 12-го пакету санкцій проти РФ через розв'язану Кремлем злочинну війну і терор в Україні.

У цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше повідомлення чітке, як я вже заявляв, коли очолював неформальну Раду із закордонних справ у Києві: ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет, - пояснив керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Поширити

Зокрема, серед ключових нових санкційних заходів, заборона на ввезення або перевезення алмазів з РФ.

Заборона стосується видобутих на території Росії алмазів, алмази, які йдуть на експорт з РФ, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.