ЄС затвердив 12-й пакет санкцій проти РФ

Євросоюз у понеділок, 18 грудня, схвалив введення 12 пакету санкцій проти РФ через розв'язану Кремлем злочинну війну і терор в Україні.

Що відомо про 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ

У цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше повідомлення чітке, як я вже заявляв, коли очолював неформальну Раду із закордонних справ у Києві: ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет, - пояснив керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Поширити

Зокрема, серед ключових нових санкційних заходів, заборона на ввезення або перевезення алмазів з РФ.

Заборона стосується видобутих на території Росії алмазів, алмази, які йдуть на експорт з РФ, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.

Що відомо про інші обмеження проти РФ

У санкцій список потрапили 29 організацій та компаній, які підтримують російський оборонний комплекс.

Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу Росії електронних компонентів.

Подовжено заборону на транзит для товарів і технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС до третіх країн через територію Росії.

Планується запровадження більш жорстких правил механізму дії ліміту ціни на російську нафту.

Також посилений механізм обміну інформацією дозволить краще ідентифікувати судна та організації, які здійснюють оманливі дії, такі як переміщення з судна на судно.

Було вирішено запровадити правила сповіщення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити їх продаж та експорт більш прозорими.

Мова зокрема про вживані транспортні засоби, які можуть бути використані для ухилення від заборони на імпорт російської сирої нафти чи нафтопродуктів і обмеження цін G7.

Сьогоднішнє рішення додає Швейцарію до списку країн-партнерів, які застосовують набір обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з Росії.

До списку також було включено значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

До переліку товарів, експорт яких у РФ заборонений, додали хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та серводвигуни для безпілотників, верстати та деталі машин і механізмів.

Євросоюз запроваджує додаткові обмеження на імпорт чавуну й шпігату, мідних дротів, алюмінієвих дротів, фольги, труб і прокату загальною вартістю 2,2 мільярда євро на рік, а також забороняє імпорт скрапленого пропану з 12-місячним перехідним періодом.

При цьому періоди поступового скорочення імпорту окремих видів металопродукції продовжуються.