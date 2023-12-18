ЕС утвердил 12-й пакет санкций против РФ

Евросоюз в понедельник, 18 декабря, одобрил введение 12 пакета санкций против РФ из-за развязанной Кремлем преступной войны и террора в Украине.

Что известно о 12-м пакете санкций ЕС против РФ

В этом 12-м пакете мы предлагаем мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину. Наше сообщение четкое, как я уже заявлял, когда возглавлял неформальный Совет иностранных дел в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине и будем поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет, - пояснил руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Поделиться

В частности, среди ключевых новых санкционных мер, запрет на ввоз или перевозку алмазов из РФ.

Запрет касается добываемых на территории России алмазов, алмазы, идущих на экспорт из РФ, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Запрет также распространяется на ювелирные изделия с русскими бриллиантами.

Что известно о других ограничениях против РФ

В санкции список попали 29 организаций и компаний, поддерживающих российский оборонный комплекс.

Некоторые из них относятся к третьим странам и вовлечены в обход торговых ограничений, или являются российскими организациями, вовлеченными в разработку, производство и поставку для военно-промышленного комплекса России электронных компонентов.

Продлен запрет на транзит для товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС в третьи страны через территорию России.

Планируется введение более жестких правил механизма действия лимита цены на российскую нефть.

Также усиленный механизм обмена информацией позволит лучше идентифицировать суда и организации, совершающие обманчивые действия, такие, как перемещение с судна на судно.

Было решено ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы сделать их продажу и экспорт более прозрачными.

Речь, в частности, об употребляемых транспортных средствах, которые могут быть использованы для уклонения от запрета на импорт российской сырой нефти или нефтепродуктов и ограничения цен на G7.

Сегодняшнее решение добавляет Швейцарию в список стран-партнеров, применяющих набор ограничительных мер по импорту чугуна и стали из России.

В список также включено значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

В список товаров, экспорт которых в РФ запрещен, добавили химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников, станки и детали машин и механизмов.

Евросоюз вводит дополнительные ограничения на импорт чугуна и шпигата, медных проволок, алюминиевых проволок, фольги, труб и проката общей стоимостью 2,2 миллиарда евро в год, а также запрещает импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом.

При этом периоды постепенного сокращения импорта отдельных видов металлопродукции продолжаются.