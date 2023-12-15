Япония ввела новый пакет санкций против 135 российских компаний
Категория
Мир
Дата публикации

Япония ввела новый пакет санкций против 135 российских компаний

Япония
Читати українською
Источник:  Министерство экономики Японии.

Япония ввела новый пакет санкций против РФ. Под ограничения оказались 135 компаний и физических лиц.

Что известно о новом пакете санкций от Японии

Япония расширила санкции в отношении 57 российских и 27 белорусских компаний, а также ряда юридических лиц из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана.

Среди попавших под санкции российских организаций упоминаются «Юнармия», «Частная военная компания «Патриот» и Уральский завод гражданской авиации.

Кроме того, под санкции попала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и глава Сухопутного штаба войск России Александр Лапин.

Япония заморозила активы 19 физических лиц и 43 организаций, непосредственно причастных к «вторжению в Украину или дестабилизации восточной Украины».

Японские санкции затормозили торговлю подержанными автомобилями с РФ

Запрет Японии на экспорт большинства подержанных автомобилей в РФ затормозил торговлю объемом около 2 млрд долларов в год, которая процветала в тени санкций против Москвы.

После начала войны спрос в РФ на подержанные автомобили из Японии резко подскочил после того, как мировые автопроизводители прекратили свою деятельность в стране.

В прошлом году, на фоне ужесточения санкций, РФ покупала более четверти японского экспорта подержанных автомобилей по средней цене почти 8 200 дол. В 2020 году, когда на РФ приходилось около 15% японского экспорта подержанных автомобилей.

Согласно данным российского аналитического агентства "Автостат", более половины из 303 тыс подержанных автомобилей, импортируемых Россией за первые восемь месяцев этого года, происходили из Японии.

Однако в начале августа правительство Японии запретило экспорт авто в РФ, перекрыв прибыльный канал торговли подержанными Toyota, Honda и Nissan для сети брокеров и меньших портов, особенно для Фусики, экспортного хаба на берегу Японского моря.

В компании SV Alliance, занимающейся экспортом подержанных авто в РФ отмечают, что бизнес упал примерно на 70%.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия объявила о зимнем пакете гуманитарной помощи Украине и новых санкциях против РФ
Украина и Британия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания сохранит санкции против РФ после окончания войны в Украине
Великобритания
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США и Канада объявили новые мощные санкции против РФ
Флаг США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.