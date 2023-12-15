Япония ввела новый пакет санкций против 135 российских компаний

Япония ввела новый пакет санкций против РФ. Под ограничения оказались 135 компаний и физических лиц.

Что известно о новом пакете санкций от Японии

Япония расширила санкции в отношении 57 российских и 27 белорусских компаний, а также ряда юридических лиц из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана.

Среди попавших под санкции российских организаций упоминаются «Юнармия», «Частная военная компания «Патриот» и Уральский завод гражданской авиации.

Кроме того, под санкции попала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и глава Сухопутного штаба войск России Александр Лапин.

Япония заморозила активы 19 физических лиц и 43 организаций, непосредственно причастных к «вторжению в Украину или дестабилизации восточной Украины».

Японские санкции затормозили торговлю подержанными автомобилями с РФ

Запрет Японии на экспорт большинства подержанных автомобилей в РФ затормозил торговлю объемом около 2 млрд долларов в год, которая процветала в тени санкций против Москвы.

После начала войны спрос в РФ на подержанные автомобили из Японии резко подскочил после того, как мировые автопроизводители прекратили свою деятельность в стране.

В прошлом году, на фоне ужесточения санкций, РФ покупала более четверти японского экспорта подержанных автомобилей по средней цене почти 8 200 дол. В 2020 году, когда на РФ приходилось около 15% японского экспорта подержанных автомобилей.

Согласно данным российского аналитического агентства "Автостат", более половины из 303 тыс подержанных автомобилей, импортируемых Россией за первые восемь месяцев этого года, происходили из Японии.

Однако в начале августа правительство Японии запретило экспорт авто в РФ, перекрыв прибыльный канал торговли подержанными Toyota, Honda и Nissan для сети брокеров и меньших портов, особенно для Фусики, экспортного хаба на берегу Японского моря.

В компании SV Alliance, занимающейся экспортом подержанных авто в РФ отмечают, что бизнес упал примерно на 70%.