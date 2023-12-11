Великобритания сохранит санкции против РФ после окончания войны в Украине

Правительство Британии не будет снимать санкции против РФ сразу после окончания войны в Украине. Это сделают для того, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощи.

Великобритания не будет снимать санкции против РФ

Как заявила заместитель министра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, сохранение санкций против РФ позволит предотвратить скорейшее восстановление военного потенциала Кремля.

Санкции продолжат действовать, когда война завершится. Они не будут отменены в тот же день, когда закончится война, - отметила Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. Поделиться

По ее словам, британское правительство намерено не допустить "восстановление военных возможностей РФ" сразу после завершения боевых действий.

В Британии создают управление по контролю за санкциями против РФ

Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с уклоняющимися от российских санкций компаниями.

Управление по реализации торговых санкций (OTSI) будет следить за соблюдением торговых санкций, в том числе против России.

Подразделение будет помогать компаниям соблюдать санкции, а также расследовать нарушения. Если нарушения будут доказаны, управление может оштрафовать компанию или передать дело в HMRC (Службу доходов и таможни) для уголовного преследования.

Кроме того, OTSI будет следить за деятельностью компаний, которые могут пытаться обойти санкции, отправляя продукцию через другие страны.

Управление начнет свою работу в начале 2024 года, как только вступят в силу новые законодательные требования и усилит действующую работу правительства по обеспечению соблюдения торговых санкций Британии.