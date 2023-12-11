Великобритания сохранит санкции против РФ после окончания войны в Украине

Правительство Британии не будет снимать санкции против РФ сразу после окончания войны в Украине. Это сделают для того, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощи.
Великобритания не будет снимать санкции против РФ
Как заявила заместитель министра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, сохранение санкций против РФ позволит предотвратить скорейшее восстановление военного потенциала Кремля.
По ее словам, британское правительство намерено не допустить "восстановление военных возможностей РФ" сразу после завершения боевых действий.
В Британии создают управление по контролю за санкциями против РФ
Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с уклоняющимися от российских санкций компаниями.
Управление по реализации торговых санкций (OTSI) будет следить за соблюдением торговых санкций, в том числе против России.
Подразделение будет помогать компаниям соблюдать санкции, а также расследовать нарушения. Если нарушения будут доказаны, управление может оштрафовать компанию или передать дело в HMRC (Службу доходов и таможни) для уголовного преследования.
Кроме того, OTSI будет следить за деятельностью компаний, которые могут пытаться обойти санкции, отправляя продукцию через другие страны.
Управление начнет свою работу в начале 2024 года, как только вступят в силу новые законодательные требования и усилит действующую работу правительства по обеспечению соблюдения торговых санкций Британии.
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