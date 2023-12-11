Британія збереже санкції проти РФ після закінчення війни в Україні

Уряд Британії не скасовуватиме санкції проти РФ відразу після закінчення війни в Україні. Це зроблять для того, аби Москва не могла швидко відновити свої військові потужності.

Британія не зніматиме санкції проти РФ

Як заявила заступниця міністра у справах бізнесу та торгівлі Великобританії Нусрат Гані, збереження санкцій проти РФ дозволить запобігти швидкому відновленню військового потенціалу Кремля.

Санкції продовжать діяти, коли війна завершиться. Вони не будуть скасовані того ж дня, як закінчиться війна, - зазначила Гані, виступаючи в аналітичному центрі Policy Exchange у Лондоні. Поширити

За її словами, британський уряд має намір не допустити "відновлення військових можливостей РФ" одразу після завершення бойових дій.

У Британії створюють управління для контролю за санкціями проти РФ

Велика Британія оголосила про створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, що ухиляються від російських санкцій.

Управління з реалізації торгових санкцій (OTSI) стежитиме за дотриманням торгових санкцій, зокрема проти Росії.

Підрозділ допомагатиме компаніям дотримуватись санкцій, а також розслідувати порушення. Якщо порушення будуть доведені, управління може оштрафувати компанію або передати справу до HMRC (Службу доходів та митниці) для кримінального переслідування.

Крім того, OTSI стежитиме за діяльністю компаній, які можуть намагатись обійти санкції, відправляючи продукцію через інші країни.

Управління розпочне свою роботу на початку 2024 року, як тільки набудуть чинності нові законодавчі вимоги, та посилить чинну роботу уряду щодо забезпечення дотримання торгових санкцій Британії.