Британія ввела санкції проти компаній-експортерів військового обладнання у РФ

Британія ввела нові антиросійські санкції

6 грудня Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій стосовно окремих осіб і груп, які займаються експортом військового обладнання у РФ

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Британія наклала санкції на підприємства з Білорусі, Сербії, Туреччини, країн Азії. Зокрема, запроваджені обмеження щодо більш як 30 організацій, які підтримують військові дії РФ в Україні.

Санкції запроваджені щодо білоруського АТ "Конструкторське бюро "Дисплей", сербської AVIO CHEM, узбецької MVIZION, турецької Smart Trading Limited та Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited та Xinghua Co., Limited.

Під санкції також потрапили російські виробники зброї та імпортери оборонної продукції, а також 3 суб’єкти, які підтримують мережу ПВК Вагнера, та 4 оператори суден "тіньового флоту", які Росія використовує для обходу накладених на нафтову галузь обмежень. Поширити

Важливо, що британці включили до санкційного списку 31 фізичну та юрособу із РФ, які пов’язані з розробкою та виробництвом БПЛА і частин ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів.

Серед них люди, яких пропонувала покарати санкційна група Макфола-Єрмака, зокрема ті, хто дотичний до виробництва "Ланцетів". Приємно, коли результати роботи відображені в санкціях, – додав Єрмак. Поширити

Гуманітарна допомога для України

У британському МЗС оголосили про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 29 мільйонів фунтів стерлінгів та виділення ще 7,75 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну діяльність.

Вона буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями.

На сайті уряду країни зазначають, що виділення фінансування є частиною загальної гуманітарної допомоги Великої Британії Україні та регіону у 2023–2024 роках у розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів, як було оголошено на Конференції відновлення України в червні.

Виділення допомоги відбулося перед першим візитом Девіда Кемерона до Вашингтона в якості міністра закордонних справ. Там він підтвердить підтримку України в боротьбі з російською агресією.